Хирурги Астаны провели для ребёнка сложную и первую в Казахстане операцию

Фото: МГДБ №2 Астаны

В Астане в многопрофильной городской детской больнице №2 провели уникальную для Казахстана хирургическую операцию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на страницу учреждения в Instagram.

10-летняя девочка приехала из Кызылорды. У неё была врождённая патология - полное удвоение мочевыводящей системы слева. При этом удвоенная нефункционирующая часть поддерживала хроническое воспаление, оказывая разрушительный эффект на весь организм ребёнка.

"Единственным методом лечения подобных врождённых заболеваний является удаление порочного органа. Причём традиционная операция крайне травматична для маленького пациента", - отметили в больнице.

Была сформирована рабочая группа из прогрессивных хирургов клиники для внедрения и развития современных малоинвазивных методов диагностики и хирургического лечения. В итоге, минимально травмируя ткани, без разрезов, через небольшие проколы была удалена лишь порочная удвоенная часть с сохранением почки и функционирующей мочевыводящей системы.

"Подобная операция в детской практике проведена впервые в Казахстане. Все это даёт уверенность в дальнейшем развитии столичной детской хирургии, освоения и внедрения прогрессивных методов хирургической помощи на самом современном мировом уровне", - отметили в больнице.