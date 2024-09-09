Хирург случайно удалил пациенту печень вместо больной селезенки

Мужчина, которому потребовалась неотложная медицинская помощь во время отпуска во Флориде, умер на операционном столе после того, как хирург по ошибке удалил ему печень вместо селезенки, передаёт BaigeNews со ссылкой на New York Post.

Уильям Брайан из Алабамы в прошлом месяце был в гостях во Флориде, когда внезапно начал испытывать боль в нижней левой части живота. Он и его жена Беверли отправились в больницу. Врачи диагностировали проблемы с селезенкой и предложили экстренное хирургическое вмешательство. Однако ошибка привела к трагическим последствиям.

Жена покойного подала гражданский иск о возмещении ущерба и надеется, что хирург больше не будет практиковать. Также рассматривается возможность возбуждения уголовного дела, так как это не первая ошибка Шакновски – в 2023 году он уже удалил часть поджелудочной железы вместо надпочечника у другого пациента.