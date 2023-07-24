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Хирург из Шымкента рассказал, как спасает людей с тяжёлыми болезнями сердца
Кардиохирургия в Шымкенте развивается очень динамично. В центре сердца, где уже третий десяток лет диагностируют, лечат и оперируют пациентов с различными сердечными патологиями и заболеваниями, проводятся сложнейшие высокотехнологичные операции. Так, три недели назад в городском центре сердца провели первую в истории Шымкента пересадку сердца. 61-летний мужчина долго ждал своего идеально подходящего донора и он нашёлся. Им стал пациент из Костаная. Операция длилась несколько часов, и сейчас пациент чувствует себя хорошо, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.
"До операции чувствовал себя плохо, сейчас лучше. Одышки уже нет, сейчас только немного голова кружится. Уже хожу, 3-4 раза в день. Новое сердце ощущается также как и старое, только чувствую себя хорошо. Спасибо большое врачам", — рассказал пациент шымкентского кардиоцентра Бадырхан Мухтаров.
Для Шымкента это большой прорыв, раньше операции по трансплантации сердца проводили только в столичном национальном научном кардиохирургическом центре, говорит главный врач шымкентского центра сердца Дархан Суйгенбаев.
"Трансплантология на сегодняшний день — это один из ключевых показателей здравоохранения в стране. Там, где выполняются операции, операции по пересадке органов, считается, что медицина этой страны находится на высоком уровне, и по всему миру сейчас идёт рост трансплантационной активности", — говорит Дархан Суйгенбаев.
Фото: Центр сердца г. Шымкент
Первую пересадку сердца в Шымкенте провели спонтанно. Когда появился донор сердца, в городском центре шла подготовка к круглому столу по вопросам трансплантации и проблемам донорства. Операцию решили не откладывать, и 5 июля мужчине пересадили сердце от трупного донора.
"У нас был тяжёлый пациент, которого мы готовили на операцию имплантации искусственного левого желудочка. Пациенту 61 год. За последние полгода у него уже было шесть госпитализаций. То есть он постоянно декомпенсировался, его стабилизировали, разгружали, стабилизировали. Если осостояние пациента снова и снова ухудшается, то это говорит о том, что консервативная лекарственная терапия пациенту уже просто не помогает. Мы готовили этого пациента для имплантации и накануне мы услышали, что появился донор. И наш пациент был в листе ожидания. И по всем обследованиям, по параметрам донорское сердце подходило именно нашему пациенту. 5 июля была выполнена трансплантация сердца во главе с Юрием Владимировичем Пя, совместно с нашими докторами в стенах шымкентского центра сердца", — говорит врач.
По его словма, сейчас пациент стабилен, активен, его состояние оценивается как относительно удовлетворительное. Сейчас он проходит реабилитацию в отделении. В дальнейшем он будет под чутким контролем кардиологов. Однако пациенту предстоит обязательно принимать определённые препараты, потому что это донорское сердце.
Теперь пациентам, которые нуждаются в пересадке сердца, не нужно ездить в столицу или за рубеж. Они смогут пройти операцию в Шымкенте. Но для этого нужно найти подходящее сердце и донора, с этим есть трудности, говорит врач.
"На сегодняшний день в Казахстане 142 пациента находятся в листе ожидания по пересадке сердца. Главная проблема — это проблема донорства. Сейчас оно практически, именно трупное донорство, стоит на месте. За последние 10 лет в Казахстане было выполнено 88 операций трансплантации сердца и 14 операций трансплантации лёгких. И всё это проводилось в стенах Национального научного кардиохирургического центра Астаны. Очень важно говорить о донорстве. В продвижении этого процесса участвуют не только медики, не только люди с медицинским образованием, но и представители средств массовой информации, те же блогеры, представители религиозных конфессий. То есть люди должны знать эти проблемы, они должны знать, что это возможно. Люди не должны бояться донорства. Вообще один донор может спасти жизнь семи пациентам ", — говорит главный врач шымкентского центра сердца Дархан Суйгенбаев.
Операции по пересадке сердца — это "высший пилотаж" кардиохирургии, говорит главный врач центра сердца в Шымкенте. Казахстан единственная страна в Средней Азии где проводится такая сложная операция. При этом, как отмечает доктор, в среднем на страну с десятимиллионным населением должны приходиться 50-60 операций по трансплантации сердца.
"Оказываем медицинскую помощь пациентам с острым коронарным синдромом, хронической сердечной недостаточностью, атеросклерозом, болезням системы кровообращения. И, соответственно, согласно этому работают дорожные карты. В 2004 году летальность от острого инфаркта миокарда составляла примерно 25 процентов. То есть, проще говоря, каждый четвёртый пациент умирал от острого инфаркта миокарда. И получается, в 2022 году летальность от острого инфаркта снизилась практически до семи процентов, достигнув уровня международных стандартов. Это произошло благодаря работе одной из ведущих программ по болезням системы кровообращения, это дорожная карта по острому коронарному синдрому", — говорит врач.
По словам Дархана Суйгенбаева, сейчас в стране, как и в мире, растёт число пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Он отмечает, что на сегодняшний день в мире, по меньшей мере 70 миллионов человек страдают этой болезнью и ежегодно их количество растёт в геометрической прогрессии. При этом, отмечает доктор, в течение пяти лет половина этих пациентов погибает без медицинской помощи.
"В рамках дорожной карты по хронической сердечной недостаточности на сегодняшний день на уровне первичной медико-санитарной помощи по всей стране открыты 225 кабинетов, где на ранней стадии выявляют сердечную недостаточность. В нашем городе всего 16 кабинетов открыты на уровне поликлиник и три кабинета в центре сердца. 60 процентов всех смертей от болезней системы кровообращения происходит из-за хронической сердечной недостаточности. Мы имеем возможность делать полный цикл медицинской помощи, с самого простого выявления пациентов с хронической сердечной недостаточностью на ранних этапах диагностики, лечения, диспансеризации до хирургического лечения в терминальной стадии сердечной недостаточности, — то есть последней стадии. Это такие высокотехнологичные операции, как имплантация искусственного сердца, и на сегодняшний день уже трансплантация сердца", — говорит врач.
Также в шымкентском центре сердца гордятся проведением малоинвазивных операций, которые делаются через небольшой прокол в грудине или через бедренную артерию. Таким образом проводится имплантация стент-графта пациентам с аневризмой аорты, расслаивающейся аневризмой аорты. Также проводится транскатеторная имплантация аортального клапана, замена аортального клапана, который находится между сердцем и аортой. Её проводят не через прямой разрез на груди, а через артерию на бедре. Для этого используется торакоскопическое оборудование.
"Это очень хороший метод лечения у пациентов с тяжёлой сердечной недостаточностью, у которых операция на открытом сердце сопровождается большими рисками. Через небольшой разрез между рёбрами или на бедре мы получаем доступ к сердцу без разреза грудной клетки. Пациент после такой операции уже не нуждается в длительной реабилитации, и у него нет ограничений, он быстрее восстанавливается. Таким образом мы выполняем операции по замене восходящего отдела аорты, частично дуги аорты, при аневризмах аорты, также есть грозные осложнения при расслоении аорты, замена клапанов сердца, реконструкция митрального клапана. Малоинвазивные операции проводятся при врождённых пороках сердца у взрослых, аортокорональное шунтирование. Эти операции составляют львиную долю — больше 70 процентов. Проводим имплантацию искусственного сердца. Это как раз-таки у пациентов с терминальной стадией, когда лекарственная терапия им уже не помогает. Это единственный шанс для них", — рассказывает хирург.
Фото: Центр сердца г. Шымкент
Часто к хронической сердечной недостаточности приводит атеросклероз. Когда холестериновые отложения в сосудах вызывают их сужение или полностью перекрывают сосуды. Но не у всех людей атеросклероз приводит к ишемической болезни сердца, говорит врач. Есть факторы риска развития этой болезни: лишний вес, артериальная гипертензия, наследственная предрасположенность, сахарный диабет, курение, стрессы и многое другое. Благодаря этим факторам бляшки начинают забивать сосуды.
"Это как накипь на чайнике. Это не просто какой-то тромб, это прямо такие бляшки плотные, как камень. И сосуды забиваются. А сосуды — это трубы, если говорить словами сантехника, по которым течёт вода, то есть кровь. С кровью доставляется кислород, который питает все органы и ткани. И если где-то случается, что сосуд забивается, то дальше кровь не идёт", — объясняет Дархан Суйгенбаев.
Доктора проводят необходимую операцию, но остальное зависит от самого пациента. Если образ жизни не сменить, то сосуды опять "забьются".
"Если имеется ожирение, нужно снижать вес, если имеется артериальная гипертензия, то лечить давление, принимать лекарства. Часто люди до того как попасть к нам пренебрегают советами. Но после операции в человеке что-то меняется, пациенты уже по-другому начинают относиться к себе, более бережно и трепетно", — говорит врач.
По словам врача, ещё одна проблема нашего века — инфаркт. Это грозное осложнение ишемической болезни сердца. Когда холестериновая бляшка забивает сосуд, на фоне какой-то физической нагрузки или эмоционального напряжения может произойти скачок давления, и эта бляшка травмируется, становится нестабильной, и кровь не поступает в определённый участок сердечной мышцы миокарда. Если вовремя не восстановить кровоток в артерии, то этот участок отмирает.
"При инфаркте очень важно своевременное оказание помощи. Поэтому нужно знать первые признаки инфаркта. По большому счёту, пациенты сразу чувствуют инфаркт, появляется боль в грудине, холодный пот. Но у пациентов с сахарным диабетом другой порог болевой чувствительности, и чаще всего они не чувствуют боль, у них одышка считается эквивалентом боли. Сейчас эта болезнь молодеет. Накладывается наследственная предрасположенность. Поэтому нужно соблюдать диету, контролировать своё давление, вес, сахар в крови. Проверяться особенно тем, кто старше 35 лет", — говорит врач.
Касым Маметсаткан попал в центр сердца Шымкента с повторным инфарктом. 63-летний мужчина родом из Туркестана, в мегаполис ехал на юбилей друга. В пути мужчине резко стало плохо, началась сильная одышка, жгло в левой части груди. В Шымкенте его экстренно госпитализировали и провели операцию.
"Хорошо, что рядом скорая была. Меня привезли, сразу в реанимацию положили и следующей ночью прооперировали. Я сейчас хорошо себя чувствую. У меня повторный инфаркт, до этого в 2018 году был. Тогда мне поставили стент, я с ним пять лет проходил. А в этот раз сделали шунтирование. До операции тяжело было постоянная диета, лекарства вовремя надо принимать, сейчас только капельницы принимаю и всё. Я и не думал, что в Шымкенте такие талантливые врачи есть. Я даже не почувствовал как прошла операция, проснулся, и мне сказали, что удачно всё прошло. На следующий день уже ходить начал, можно уже выписывать меня", — смеется мужчина.
Врачи говорят, не всё зависит от них. Здоровье пациента напрямую зависит от его образа жизни и отношения к своему здоровью. А сердце — один из главных органов организма, нужно беречь особенно, меньше стрессовать, правильно питаться и регулярно проходить профилактические осмотры.
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