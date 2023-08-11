Химкомплекс по выпуску минеральных удобрений запустят в Жамбылской области

В ходе рабочей поездки в Жамбылскую область Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ознакомился с проектом строительства крупного химического комплекса ТОО "ЕвроХим-Каратау" и новыми инвестпроектами на базе СЭЗ "Химический парк Тараз", передает BaigeNews.kz со ссылкой на Правительство.

Компанией "ЕвроХим" реализован первый этап масштабного инвестпроекта: на базе горнорудного комплекса налажена добыча фосфоритов до 660 тыс. тонн в год, а также построен узел среднего дробления и тонкого помола мощностью 640 тыс. тонн в год. Сумма инвестиций составила $126 млн.

"В рамках второго этапа начато строительство химического комплекса по производству минеральных удобрений. Мощность производства – не менее 1 млн тонн продукции в год. Реализация второго этапа позволит привлечь свыше $1 млрд прямых иностранных инвестиций и создать 1200 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Премьер-Министр подчеркнул, что Правительство уделяет большое внимание реализации проектов в химической промышленности, поэтому новый крупный завод важен не только для развития региона, но и для республики в целом.

"Этот проект обеспечит потребности сельхозтоваропроизводителей в минеральных удобрениях и позволит создать дополнительные рабочие места. Поэтому очень важно ускорить запуск завода, чтобы как можно скорее начать выпуск столь востребованной на внутреннем и внешнем рынках продукции", — сказал Алихан Смаилов.

На сегодняшний день в сфере промышленности региона действует 838 предприятий, а численность занятых составляет порядка 43 тыс. человек.