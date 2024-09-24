Мужчина растворил свою девушку в бочке с кислотой

36-летний Михаил из Санкт-Петербурга в порыве злости набросился на возлюбленную с ножом и зверски ее порезал, передаёт BaigeNews со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

После случившегося мужчина отправил аудиосообщение своей бывшей жене, где признался в жутких вещах. Он сообщил, что только что расчленил тело своей 21-летней пассии, слил кровь в ванну и потом залил останки кислотой в бочке, чтобы расщепить. Женщина в ужасе позвонила в полицию и все рассказала.

Подозреваемого задержали через пару часов в аэропорту Калининграда, куда он улетел сразу после убийства.

Бочку с останками девушки он оставил в своей Toyota Will Сypha, припаркованной в Петербурге. Какую кислоту он использовал, сейчас выясняется. В квартире у мужчины также обнаружили канистру с перекисью водорода.

Задержанный занимался ремонтом оборудования и увлекался химией. Он набил себе тату со знаком радиационной опасности, а на одном из своих видео шутил: “Могу копать, могу закопать”.