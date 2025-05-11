Химическое ЧП в Каталонии: в опасной зоне 160 тысяч человек
Они получили предписание не выходить из дома.
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В Каталонии загорелся склад химического предприятия, где хранилось около 70 тонн хлора. Продукты горения образовали токсичное облако, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.
В опасной зоне оказались около 160 тысяч человек. Власти призвали их оставаться дома (или на рабочем месте) плотно закрыть двери и окна, отключить кондиционеры.
В район были направлены несколько десятков бригад пожарных и спасателей. Команды медиков находятся в режиме полной готовности, но пока сообщений о пострадавших не поступало.
Каталонские пожарные сообщили, что им удалось локализовать очаг возгорания, не допустив распространения огня на соседние промышленные здания. Благодаря ветру, токсичное облако уходит в сторону моря, и потому риск для густонаселённых районов невелик.
Местные власти отменили спортивные и социальные мероприятия на открытом воздухе, а ряд автомагистралей перекрыли в первую очередь для того, чтобы облегчить работу пожарных.
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