Хиджама-центр в Атырау закроют после скандального видео с младенцем

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Хиджама-центр в Атырау, ставший известным всей стране после после видео с кровопусканием младенцу, закроют из-за нарушений санитарных правил. Проверку частного медицинского заведения, в котором практиковался нетрадиционный метод оздоровления, провёл Минздрав, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Центр, расположенный в Атырау, на сегодня проверяется, оформляется закрытие центра из-за санитарно-эпидемиологических нарушений. Это "лечение" не относится к разрешенной медицинской деятельности, поэтому сейчас создается рабочая группа и обсуждается со специалистами, занимающимися традиционной медициной, стоит ли разрешать или не разрешать этот вид деятельности", - сказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният.

Что касается попавшего в соцсети видео, где в якобы оздоровительных целях ребенку делали надрезы на коже, то проверка по этому факту завершена. Комиссия определила, что действия медицинской сестры, которая проводила процедуру кровопускания, незаконны.

Ажар Гиният объяснила, что места, где делают хиджаму, считаются частными медцентрами, проверять которые без санкции прокуратуры и заявлений о нарушениях министерство не имеет права. В то же время после инцидента в Атырау всем врачам поручено провести разъяснительную работу с населением, чтобы предотвратить подобные случаи.