  • 2 Августа, 10:40
  • BAIGENEWS

"Хезболла" выпустила десятки ракет по поселениям на севере Израиля

Сегодня, 09:42
АВТОР
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Shutterstock/FOTODOM Сегодня, 09:42
Сегодня, 09:42
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Фото: Shutterstock/FOTODOM

Формирования шиитской милиции "Хезболла" атаковали израильские поселения в Западной Галилее из реактивных систем залпового огня, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv.

Бойцы выпустили не менее 50 снарядов по пограничным районам на севере Израиля. Они упали в поселениях Бецет, Лиман, Рош-ха-Никра, Ханита и Шломи, где сработали сигналы воздушной тревоги, сообщает телеканал Al Manar.

Удар был нанесен в ответ на налеты ВВС Израиля на населенные пункты Кфар-Кила и Шамаа, где погибли мирные жители, говорится в заявлении "Хезболлы".

Ситуация на границе Израиля и Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года.

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