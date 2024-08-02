"Хезболла" выпустила десятки ракет по поселениям на севере Израиля
Сегодня, 09:42
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Сегодня, 09:42Сегодня, 09:42
209Фото: Shutterstock/FOTODOM
Формирования шиитской милиции "Хезболла" атаковали израильские поселения в Западной Галилее из реактивных систем залпового огня, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv.
Бойцы выпустили не менее 50 снарядов по пограничным районам на севере Израиля. Они упали в поселениях Бецет, Лиман, Рош-ха-Никра, Ханита и Шломи, где сработали сигналы воздушной тревоги, сообщает телеканал Al Manar.
Удар был нанесен в ответ на налеты ВВС Израиля на населенные пункты Кфар-Кила и Шамаа, где погибли мирные жители, говорится в заявлении "Хезболлы".
Ситуация на границе Израиля и Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года.
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