"Хезболла" выпустила 80 ракет по израильским базам
Сегодня, 04:12
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Сегодня, 04:12Сегодня, 04:12
22Фото: irna.ir
Хезболла запустила более 80 ракет и снарядов по семи израильским военным базам на северных оккупированных территориях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство ИРНА.
Израильские военные в субботу признали, что операции Хезболлы включали удары с использованием беспилотников и ракет.
Ливанское движение сопротивления заявило, что оно нанесло удар по скоплению израильских войск около Рас-эн-Накуры, успешно поразив это место ракетным огнем.
Кроме того, группа заявила, что нанесла удары по базе Мишар, "главному разведывательному штабу северного региона".
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