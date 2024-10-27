"Хезболла" выпустила 80 ракет по израильским базам

Хезболла запустила более 80 ракет и снарядов по семи израильским военным базам на северных оккупированных территориях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство ИРНА.

Израильские военные в субботу признали, что операции Хезболлы включали удары с использованием беспилотников и ракет.

Ливанское движение сопротивления заявило, что оно нанесло удар по скоплению израильских войск около Рас-эн-Накуры, успешно поразив это место ракетным огнем.

Кроме того, группа заявила, что нанесла удары по базе Мишар, "главному разведывательному штабу северного региона".