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"Хезболла" выпустила 80 ракет по израильским базам

Сегодня, 04:12
АВТОР
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irna.ir Сегодня, 04:12
Сегодня, 04:12
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Фото: irna.ir

Хезболла запустила более 80 ракет и снарядов по семи израильским военным базам на северных оккупированных территориях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство ИРНА.

Израильские военные в субботу признали, что операции Хезболлы включали удары с использованием беспилотников и ракет.

Ливанское движение сопротивления заявило, что оно нанесло удар по скоплению израильских войск около Рас-эн-Накуры, успешно поразив это место ракетным огнем.

Кроме того, группа заявила, что нанесла удары по базе Мишар, "главному разведывательному штабу северного региона".

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