"Хезболла" избрала нового лидера

Террористическая группировка "Хезболла" назначила нового лидера после гибели своего прежнего главы Хасана Насраллы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild. Новый руководитель — 71-летний Наим Кассем, который долгое время был заместителем Насраллы. Его официально утвердило руководство Хезболлы, попросив "Всевышнего Бога помочь ему в этой благородной миссии".



После объявления о назначении в северных районах Израиля завыли сирены: по предварительным данным, Хезболла выпустила более 50 ракет, что привело к гибели как минимум одного человека. С момента нападения ХАМАС 7 октября прошлого года Хезболла регулярно обстреливает Израиль, выпустив за это время в общей сложности уже более 10 000 ракет.



Наим Кассем официально числился заместителем Насраллы, но не входил в ближний круг руководства. В качестве основного преемника Насраллы на протяжении последних десяти лет готовили Хашима Сафи ад-Дина, его двоюродного брата. Однако Сафи ад-Дин также был ликвидирован в результате точечного авиаудара вскоре после Насраллы.



Неясно, находится ли Кассем в Ливане или уже уехал в Иран. Также остается открытым вопрос, насколько он будет вовлечен в принятие решений. Считается, что реальная власть над группировкой находится в руках командиров Корпуса стражей исламской революции и менее известных лидеров Хезболлы.