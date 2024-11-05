Хэллоуин в Петропавловске: подростки устроили поножовщину

В одном из ночных клубов Петропавловска, где проходила тематическая вечеринка в честь Хэллоуина, произошла драка. Во время потасовки удар ножом получил подросток. Детали инцидента сообщили в пресс-службе Департамента полиции СКО, передаёт BaigeNews.kz.

"2 ноября 2024 года около 19:00 на канал "102" поступило телефонное сообщение о том, что по ул. Интернациональной г. Петропавловска происходит драка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Второго отдела полиции управления полиции г. Петропавловска. Пострадавший в результате конфликта 17-летний житель областного центра бригадой скорой помощи доставлен и госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту начато досудебное расследование по п.7 ч.2 ст.106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", ― рассказали в ДП.

По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции задержан и доставлен в полицию несовершеннолетний житель города.

"Рассматривается вопрос о привлечении родителей подростка к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Несовершеннолетний также взят на профилактический учёт. Принимаются меры по внесению соответствующего представления в комиссию по делам несовершеннолетних при акимате города", ― добавили в департаменте.

Ранее сообщалось, что массовую драку со стрельбой устроили несколько мужчин в Уральске.