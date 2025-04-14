Телекомпания HBO подтвердила имена шести взрослых персонажей, которые исполнят главные роли в предстоящем сериале о Гарри Поттере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Hollywood Reporter.

После нескольких месяцев слухов в СМИ и сообщений о различных кастингах компания нарушила молчание, чтобы объявить шесть актёров на главные взрослые роли в своей адаптации любимых романов Дж. К. Роулинг.

Обладатель премии "Эмми" Джон Литгоу ("Конклав") сыграет роль мудрого и доброго директора Хогвартса Альбуса Дамблдора.

Номинантка на премию "Оскар" Джанет Мактир ("Озарк") - сурового профессора трансфигурации Минервы Макгонагалл.

Паапа Эссиеду ("Чёрное зеркало") - насмешливого профессора зельеварения Северуса Снейпа.

Ник Фрост (Зомби по имени Шон) - неуклюжего лесника Хогвартса Рубеуса Хагрида.

Театральный актёр Люк Таллон сыграет профессора защиты от тёмных искусств Квиринуса Квиррела, а Пол Уайтхаус ("Гарри и Пол") - сварливого смотрителя Аргуса Филча.

План HBO состоит в том, чтобы адаптировать каждый из семи романов Роулинг в виде телевизионного сезона.