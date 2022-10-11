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  • Хайруллу Габжалилова выдвинули кандидатом в президенты Казахстана
abai.kz Сегодня, 17:29
253
Фото: abai.kz

Хайруллу Габжалилова выдвинули кандидатом в президенты Казахстана

В Центральную избирательную комиссию подали документы Хайруллы Габжалилова о выдвижении кандидатом в президенты Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Документы поступили от РОО "Объединение оралманов "Асар".

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#выборы #ЦИК #кандидат
Журналист
Сегодня, 17:29
253
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