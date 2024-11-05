Хасана Касымбаева арестовали на два месяца

Под стражу взяли Хасана Касымова, чье имя связывают с ОПГ "Хуторские", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение суда в Конаеве.

4 ноября Специализированный следственный суд города Конаев Алматинской области рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения Хасана Касымбаева.

"Постановлением суда Хасан Касымбаев арестован на два месяца", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне стало известно о его задержании. В полиции Алматинской области сообщили о деле трехлетней давности, которое было связано с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью и похищением человека.

Позже стали известны некоторые подробности задержания Касымбаева.

Кроме того, в сети ранее появились сообщения, что ОПГ "Хуторские" может быть связана с громким преступлением, шокировавшим Казахстана в прошлом месяце: в ночь с 3 на 4 октября в Талгаре в продуктовом магазине "Қамажай" произошёл конфликт, переросший в массовую драку с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате чего от полученных ранений скончался 16-летний Шерзат Полат.