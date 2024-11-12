Хасан Касымбаев - криминальный авторитет или глава ОПГ "Хуторские"?

Арест "криминального авторитета" из Талгара Хасана Касымбаева снова привлек внимание общественностью к Талгару. Впервые казахстанцы услышали о нем в деле об убийстве Шерзата Полата. Тогда трагедия гибели 16-летнего подростка стала обрастать неподтвержденными фактами. По мнению местных жителей и версии анонимных пабликов, Касымбаев организовал преступную группу "Хуторские", которая много лет держит в страхе талгарцев и "вершит" свое правосудие. Что кроется в криминальных разборках и кровопролитии на улицах Талгара, разбиралась корреспондент BaigeNews.kz.

"Банды Талгара"

4 октября в Талгаре убили несовершеннолетнего парня Шерзата Полата. Он скончался от ножевого ранения во время драки с группой парней. Отец убитого подростка заявил, что некий Хасан Касымбаев прикрывает главного подозреваемого и может замять дело.

Позже в казахстанском интернет-проекте жительница Талгара рассказала о беспределе в родном городе. По словам женщины, в городе действует ОПГ "Хуторские", и командует ей Хасан Касымбаев и два его брата. Один из них – Ержан Касымбаев отбывает срок в тюрьме, второй - Аслан занимал на тот момент должность руководителя аппарата акима Талгарского района.

По словам женщины, несколько лет назад Хасан нанял мужчин, которые похитили и избили ее сына. Подозреваемых посадили за решетку. Однако дело в отношении Касымбаева не завели.

После общественного резонанса в Сети и появления домыслов правоохранительные органы Казахстана дали официальное опровержение существования ОПГ в Талгаре.

"Доводы о том, что подозреваемые состоят в организованной преступной группировке, в настоящий момент проверяются. Как такового ОПГ "Хуторские" у нас нет на учете", - заявил первый заместитель министра внутренних дел РК Бауыржан Аленов.

Что стало причиной задержания Хасана?

Спустя несколько дней в Сети вновь появилось трехлетнее видео избиение бойца ММА Армана Алимова. На кадрах запечатлено, как пятеро мужчин избивают его, а затем похищают. Позднее Хасана Касымбаева задерживает полиция.

"Установлено, что преступление было совершено по указанию Хасана Касымбаева по мотивам мести из-за конфликта, произошедшего в 2020 году в селе Ават Енбекшиказахского района. Тогда конфликт привел к применению огнестрельного оружия. В результате Қалымжанов М. и его сподвижники были осуждены к лишению свободы условно Енбекшиказахским районным судом. Из-за вновь открывшихся обстоятельств прокуратура зарегистрировала уголовное дело по статьям 125 "Похищение человека" и 106 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" УК РК и передала его в департамент полиции Алматинской области", - говорится в сообщении.

"Связи Касымбаева"

После задержания Касымбаева всплыли новые факты о родственных связях Хасана с сенатором Жанболатом Жоргенбаевым и экс-замгенпрокурором Мухтаром Жоргенбаевым.

Жанболат Жоргенбаев подтвердил журналистам, что является дальним родственником Хасана и не имеет отношение к ОПГ "Хуторские".

После ряда заявлений в СМИ, правоохранительные органы выясняют, орудуют ли ОПГ в Талгарском районе Алматинской области. Об этом сообщил вице-министр внутренних дел Казахстана Игорь Лепеха.

"Там сейчас группа наших сотрудников работает. В рамках уголовного дела они полностью выяснят, в том числе и на этот вопрос ответят – есть, нет. Я так досконально в эту тему не погружен, это все-таки больше вопрос управления по борьбе с организованной преступностью. Поэтому, давайте, по окончанию уголовного дела они вам ответят на этот вопрос", - заявил он в кулуарах мажилиса.

Отметим, что на фоне трагедии экс-акима Талгара Бахыта Куришбекова и его заместителя Матана Сагындыка освободили от должностей за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Брата Хасана Аслана Касымбаева освободили от должности руководителя аппарата акима Талгарского района. К дисциплинарной ответственности привлекли акима Талгарского района Таната Айдарбекова и его заместителя Айбека Бидаева. Также произошли кадровые перестановки в полиции Алматинской области.