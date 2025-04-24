В Нью-Йорке начался повторный суд над 73-летним голливудским продюсером Харви Вайнштейном, которого прокуроры обвиняют в злоупотреблении своей огромной властью в киноиндустрии, сексуальных домогательствах и насилии в отношении трех женщин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ВВС.

Как заявила присяжным на открытии слушаний помощник окружного прокурора Шеннон Люси, "обвиняемый хотел завладеть их телами, и чем больше они сопротивлялись, тем больше он давил".

Это уже третий за последние пять лет процесс над Вайнштейном. В его основе — показания трёх женщин: бывшей ассистентки на телевидении, начинающей актрисы и модели.

Они подали в суд на Вайнштейна еще в 2020 году и тогда же выиграли это дело: голливудский магнат был приговорен к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в сексуальном насилии. Однако в апреле прошлого года апелляционный суд Нью-Йорка отменил приговор, признав его предвзятым.

В решении суда говорилось, что суд над Вайнштейном не был справедливым, поскольку прокуроры привлекали в качестве свидетелей людей, показания которых не имели отношения к этому процессу.

Это, по мнению суда, привело к тому, что Вайнштейна судили на основе его предыдущих поступков, а не исключительно с точки зрения совершения преступлений, в которых его обвиняли в рамках конкретного процесса.

"Исправить эти вопиющие ошибки может новый суд", — постановил тогда апелляционный суд.

Несмотря на отмену приговора и назначение новых слушаний, на тот момент 72-летний Вайнштейн остался в тюрьме, так как параллельно отбывал 16-летний срок, к которому в феврале 2023 года его приговорил суд в Калифорнии по обвинению в других сексуальных преступлениях.

Состав суда присяжных определился на прошлой неделе, в него вошли семь женщин и пять мужчин.

В среду, открывая процесс, помощник прокурора Шеннон Люси в течение часа объясняла присяжным суть рассматриваемого дела. По версии обвинения, три женщины стали жертвами насилия со стороны человека, по сути державшего в руках ключи от Голливуда, обладавшего "неограниченной властью в киноиндустрии более 30 лет".

Речь идёт об актрисе Джессике Манн, бывшей телевизионной ассистентке Мириам Хейли и бывшей польской модели и актрисе Кайе Соколе, которая утверждает, что она подверглась домогательствам Вайнштейна, когда ей было всего 16 лет.

Помощник прокурора Шеннон Люси в подробностях пересказала истории этих трёх женщин, которые весьма похожи. По их словам, Вайнштейн часто приводил их в свои номера в отелях под видом деловой встречи, после чего начинал приставать и насиловать.

По словам обвинения, жертвы "скрывали свой стыд и свою боль" в течение многих лет из-за значимости фигуры Вайнштейна, который "определял сферу актерской деятельности и кино".

За выступлением стороны обвинения последовала вступительная речь адвоката Вайнштейна, длившаяся час.

Артур Айдала сразу занял воинственную позицию, обвинив истиц в том, что они подменяют понятия. По версии защиты, между ними и подсудимым существовали "взаимовыгодные" сексуальные отношения, в которые женщины вступали добровольно ради финансовой выгоды, и называть это насилием никак нельзя.

По словам адвоката, о каком насилии может идти речь, если после встреч с Вайнштейном жертвы продолжали поддерживать с ним связь и отправляли ему дружеские сообщения.

Обвинения против Вайнштейна начали поступать в 2017 году и послужили началом движению #MeToo, которое разоблачило сексуальное насилие на самых высоких уровнях голливудской киноиндустрии, а также за ее пределами.

Вайнштейн — один из самых влиятельных кинопродюсеров современности, соучредитель киностудии Miramax. Фильмы, в создании которых он участвовал, получили 81 "Оскар" и более 300 номинаций на эту премию. Однако на фоне обвинений в тяжких сексуальных преступлениях его собственная киностудия объявила о банкротстве в марте 2018 года.

Сейчас у Вайнштейна имеется ряд серьезных заболеваний, включая рак и диабет. В сентябре прошлого года его доставили в больницу для операции на сердце. В общей сложности Вайнштейна обвиняют в сексуальных домогательствах, нападениях и изнасилованиях более 100 женщин.

Независимо от исхода нового процесса, Харви Вайнштейн, скорее всего, проведёт остаток жизни в тюрьме, так как уже приговорен к 16 годам заключения по другому делу, из которых ему остается сидеть ещё более 10 лет.