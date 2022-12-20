Харви Вайнштейна признали виновным ещё в одном изнасиловании — в этот раз русской модели

Суд присяжных в Лос-Анджелесе в понедельник признал знаменитого голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным по ещё одному делу об изнасиловании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС. 70-летний Вайнштейн уже отбывает 23-летний срок за аналогичные преступления.

Жюри присяжных совещалось девять дней и решило признать магната киноиндустрии виновным в сексуальных преступлениях против одной из четырёх женщин, обвинения которых в адрес Вайнштейна рассматривались в этом деле.

Бывший кинопродюсер признан виновным в изнасиловании в 2013 году бывшей модели, уроженки России, которая фигурирует в материалах дела под вымышленным именем "Джейн Доу номер один". Теперь ему грозит ещё один тюремный срок длиной до 24 лет.