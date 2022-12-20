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  • Харви Вайнштейна признали виновным ещё в одном изнасиловании — в этот раз русской модели
bbc.com Вчера, 09:18
472
Вчера, 09:18
472
Фото: bbc.com

Харви Вайнштейна признали виновным ещё в одном изнасиловании — в этот раз русской модели

Суд присяжных в Лос-Анджелесе в понедельник признал знаменитого голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным по ещё одному делу об изнасиловании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС. 70-летний Вайнштейн уже отбывает 23-летний срок за аналогичные преступления.

Жюри присяжных совещалось девять дней и решило признать магната киноиндустрии виновным в сексуальных преступлениях против одной из четырёх женщин, обвинения которых в адрес Вайнштейна рассматривались в этом деле.

Бывший кинопродюсер признан виновным в изнасиловании в 2013 году бывшей модели, уроженки России, которая фигурирует в материалах дела под вымышленным именем "Джейн Доу номер один". Теперь ему грозит ещё один тюремный срок длиной до 24 лет.

Присяжные не смогли прийти к согласию относительно обвинений, выдвинутых женой губернатора Калифорнии Дженифер Сибел Ньюсом, актрисой и сценаристкой Лорен Янг и ещё одной женщиной, обозначенной как "Джейн Доу номер три". Ньюсом и Янг тоже были обозначены как "Джейн Доу" под номерами, но сами отказались от анонимности.

По этим эпизодам присяжные либо объявили Вайнштейна невиновным, либо признали невозможность вынести приговор за недостаточностью доказательств.

Нынешний суд продолжался два месяца. Как и в предыдущем деле, потерпевшие рассказывали, как Харви Вайнштейн принуждал их к сексу.

Адвокаты Вайнштейна доказывали, что всё происходило по обоюдному согласию: женщины сами соглашались на секс с влиятельнейшим в мире кино человеком.

"Джейн Доу номер один", модель из России, рассказала, что в 2013 году жила в Италии, а в феврале прилетела в Лос-Анджелес на фестиваль итальянского кино. По её словам, Вайнштейн явился к ней в гостиницу и принудил её к оральному сексу.

"Я сама себя уничтожала. Я чувствовала себя очень виноватой. Прежде всего потому что открыла ему дверь", — сказала в суде потерпевшая. 

Жена губернатора Калифорнии Дженифер Сибел Ньюсом, чьи обвинения присяжные сочли недостаточно обоснованными, заявила после вынесения вердикта, что довольна тем, что Харви Вайнштейн больше никого не сможет изнасиловать и провед`т остаток жизни в тюрьме.

Напомним, что славу Харви Вайнштейну принесла работа над фильмами "Криминальное чтиво", "Английский пациент", "Влюбленный Шекспир" и многими другими.

Бывшего магната киноиндустрии обвиняют в сексуальных преступлениях против более чем 80 женщин, среди которых есть известные голливудские актрисы. Они утверждают, что подвергались домогательствам и сексуальному насилию со стороны Вайнштейна на протяжении многих лет.

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#уголовное дело #шоу-бизнес #изнасилование
BaigeNews.kz
Вчера, 09:18
472
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