Харрис опередила Трампа по уровню поддержки среди опрошенных американцев

Вице-президент США Камала Харрис опередила бывшего главу Белого дома Дональда Трампа по уровню поддержки среди населения, следует из результатов опроса американцев, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv.

Согласно итогам исследования, Харрис поддерживают 42% респондентов, за Трампа высказались 37% опрошенных. Еще 4% респондентов выразили поддержку независимому кандидату Роберту Кеннеди-младшему.

Предыдущий опрос, проведенный в конце июля, показал, что Харрис поддерживали 37% американцев, Трампа – 34%, Кеннеди-младшего – 10%.

Опрос проводился с 2 по 7 августа, в нем приняли участие 2045 совершеннолетних американцев. Допустимая погрешность результата составила 3 процентных пункта.