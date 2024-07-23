Харрис набрала достаточно голосов для выдвижения на выборы президента

Вице-президент США Камала Харрис набрала достаточно голосов делегатов Демократической партии для формального утверждения кандидатом в президенты, передаёт BaigeNews со ссылкой на iz.ru. Об этом во вторник, 23 июля, сообщило агентство Associated Press (АР).

Так, Харрис удалось получить более 2,5 тыс. голосов делегатов партии в рамках проводимого онлайн-голосования из 1,9 тыс. необходимых.

При этом эти цифры не являются официальными и окончательными, финальное распределение голосов и выдвижение кандидатуры произойдут на съезде партии в августе.