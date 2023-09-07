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Харламов и Гузеева снялись в комедийном фильме казахстанского режиссера

Сегодня, 16:05
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1tv.ru Сегодня, 16:05
Сегодня, 16:05
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Фото: 1tv.ru

В сети появился трейлер комедийного фильма Аскара Узабаева "Теща" с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой в главных ролях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ria.ru.

Российская актриса Лариса Гузеева отметила, что к жанру комедии относится равнодушно, поэтому долго сомневалась по поводу предложения.

"Меня привлекло то, что персонаж Тещи раскрывается по-новому. Но в то же время, она именно тот тип женщин, про который слагают анекдоты и частушки. Их все терпеть не могут, и я в том числе. Создавая ее образ в кадре, я полностью доверилась режиссеру, который в начале съемок сказал мне: "Я не дам тебе плохо сыграть!". Я поверила и пошла с ним", – рассказала о своем участии в проекте Лариса Гузеева.

По словам юмориста Гарика Харламова, семейный быт – это кладезь шуток и смешных сюжетов, особенно, когда речь заходит про отношения зятя и тещи.

"Общение зять-теща в целом нельзя назвать позитивным, но в нашем менталитете заложена способность относиться с юмором ко всем критическим ситуациям. Так легче воспринимать действительность", – считает шоумен.

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