Харламов и Гузеева снялись в комедийном фильме казахстанского режиссера
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В сети появился трейлер комедийного фильма Аскара Узабаева "Теща" с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой в главных ролях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ria.ru.
Российская актриса Лариса Гузеева отметила, что к жанру комедии относится равнодушно, поэтому долго сомневалась по поводу предложения.
"Меня привлекло то, что персонаж Тещи раскрывается по-новому. Но в то же время, она именно тот тип женщин, про который слагают анекдоты и частушки. Их все терпеть не могут, и я в том числе. Создавая ее образ в кадре, я полностью доверилась режиссеру, который в начале съемок сказал мне: "Я не дам тебе плохо сыграть!". Я поверила и пошла с ним", – рассказала о своем участии в проекте Лариса Гузеева.
По словам юмориста Гарика Харламова, семейный быт – это кладезь шуток и смешных сюжетов, особенно, когда речь заходит про отношения зятя и тещи.
"Общение зять-теща в целом нельзя назвать позитивным, но в нашем менталитете заложена способность относиться с юмором ко всем критическим ситуациям. Так легче воспринимать действительность", – считает шоумен.
Самое читаемое
- Первый поезд с легковушками из ОАЭ прибыл в Казахстан
- "Как после бомбёжки": в городе Есиль здание 80-летней школы гниёт под дождем
- Мистическое поселение откопали археологи на месте свалки в Костанайской области
- Когда в Астане включат отопление, рассказали в акимате
- Экс-прокурор отсудил 10 млн тенге у Минфина за незаконное осуждение