В Сети набирает популярность видео, снятое с дрона в степях Северо-Казахстанской области. На кадрах запечатлен величественный марал, который сначала лежал в снегу, а затем эффектно поднялся, сделал несколько грациозных движений и даже, по словам автора видео, улыбнулся подписчикам, передает BaigeNews.kz.

Ролик был снят в Аккайынском районе и вызвал бурю эмоций у пользователей.

"Да он вообще профессиональный артист!", – пишут в комментариях.

"Какая мощь, красавец, впечатлена", – делятся восторгом зрители.

"Так приблизиться к нему с дрона – это настоящее везение!"

"Природа восхитительна, всё, что создал Всевышний, нужно уважать".

Некоторые пользователи даже попросили автора не указывать точное место, чтобы уберечь животных от охотников.

Видео стало настоящим напоминанием о красоте дикой природы Казахстана и важности ее сохранения.