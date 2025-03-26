  • 26 Марта, 15:42
  • BAIGENEWS

Харизматичный марал из степей СКО очаровал пользователей Сети

Животное улыбнулось на камеру.

Сегодня, 15:00
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00
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Фото: Кадр видео

В Сети набирает популярность видео, снятое с дрона в степях Северо-Казахстанской области. На кадрах запечатлен величественный марал, который сначала лежал в снегу, а затем эффектно поднялся, сделал несколько грациозных движений и даже, по словам автора видео, улыбнулся подписчикам, передает BaigeNews.kz.

Ролик был снят в Аккайынском районе и вызвал бурю эмоций у пользователей.

  • "Да он вообще профессиональный артист!", – пишут в комментариях.
  • "Какая мощь, красавец, впечатлена", – делятся восторгом зрители.
  • "Так приблизиться к нему с дрона – это настоящее везение!"
  • "Природа восхитительна, всё, что создал Всевышний, нужно уважать".

Некоторые пользователи даже попросили автора не указывать точное место, чтобы уберечь животных от охотников.

Видео стало настоящим напоминанием о красоте дикой природы Казахстана и важности ее сохранения.

 
 
 
 
 
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Публикация от FPV / DJI / Дрон / Drone / Аэросъёмка (@serikbay_janybekov)

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