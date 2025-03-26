Харизматичный марал из степей СКО очаровал пользователей Сети
Животное улыбнулось на камеру.
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Сегодня, 15:00Сегодня, 15:00
138Фото: Кадр видео
В Сети набирает популярность видео, снятое с дрона в степях Северо-Казахстанской области. На кадрах запечатлен величественный марал, который сначала лежал в снегу, а затем эффектно поднялся, сделал несколько грациозных движений и даже, по словам автора видео, улыбнулся подписчикам, передает BaigeNews.kz.
Ролик был снят в Аккайынском районе и вызвал бурю эмоций у пользователей.
- "Да он вообще профессиональный артист!", – пишут в комментариях.
- "Какая мощь, красавец, впечатлена", – делятся восторгом зрители.
- "Так приблизиться к нему с дрона – это настоящее везение!"
- "Природа восхитительна, всё, что создал Всевышний, нужно уважать".
Некоторые пользователи даже попросили автора не указывать точное место, чтобы уберечь животных от охотников.
Видео стало настоящим напоминанием о красоте дикой природы Казахстана и важности ее сохранения.
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