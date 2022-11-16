Харассмент и отсутствие гендерных квот. Что мешает женщинам достичь успеха?

Фото: BaigeNews.kz

В Астане состоялась конференция "Женское предпринимательство - экономический ресурс страны". Коалиция по развитию женского предпринимательства и гендерного равенства при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте РК обсудила приоритетные вопросы и рекомендации по развитию женского предпринимательства с государственными органами и бизнес-сообществом. В коалицию входит более 30 представителей неправительственного сектора, сообщает BaigeNews.kz.

Бизнес сообщество затронуло вопросы гендерного квотирования. Азиза Шужеева, руководитель ОФ "Цифровая трансформация", президент "Technowomen" отметила особенности квотирования в бизнесе, потому как побеждает сильнейший вне зависимости от гендера.

"Надо смотреть, где квотировать если мы говорим о бизнесе, об открытой конкуренции, где предприниматели конкурируют за потребителя, то здесь конечно должен победить сильнейший, тот кто предложит наиболее качественный сервис или качественный товар", - говорит Азиза Шужеева.

Заместитель председателя нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Елена Тарасенко высказалась о спорности данного вопроса.

"Есть противники, в том числе среди женщин, что это всё должно быть на конкурентной основе. Если ты профессионален, если ты можешь сам, иди доказывай. Может быть это правильная позиция. Но мы считаем, что всё-таки квотирование нужно для достижения результатов. Есть такое понимание временные гендерные квоты, внедрение временных квот позволяет увеличить представленность женщин, в прошлом году у нас была принята 30 - процентная квота для политических партий (для женщин и молодёжи). Это позволило увеличить представленность женщин, во всяком случае, в представительных органах власти", - отметила Елена Тарасенко.

Елена также отмечает, что есть небольшой рост в государственных исполнительных органах, но он недостаточен. Среди политических служащих на руководящих должностях представлено только 9% женщин. Это демонстрирует, что вовлечённость женщин на позициях, где принимаются решения всё ещё крайне мала.

Между тем, в странах Центральной Азии есть общие проблемы, которые мешают развитию женского предпринимательства. Так, в рамках региональной программы WAGE “Повестка женского предпринимательства в странах Центральной Азии” были определены несколько барьеров. Среди гендерных барьеров отмечалось сильное влияние патриархального общества в некоторых регионах Казахстана.

Роза Бекишева, ОФ "Центр семейного успеха" отметила, что остро стоит вопрос и гендерного насилия. Харассмент - сексуальные домогательства на рабочих местах остаётся личной и актуальной темой, с которой нужно бороться.