Непобеждённый чеченский боец Хамзат Чимаев госпитализирован, передаёт BaigeNews со ссылкой на Championat. Соответствующей фотографией у себя в социальных сетях поделился боец Мухаммад Эскерханов.

"За каждой тягостью наступает облегчение", — подписал фото Эскерханов.

Напомним, Чимаев 22 июня должен был сразиться с австралийцем Робертом Уиттакером на турнире UFC в Саудовской Аравии.

В общей сложности на счету Чимаева 13 боёв в смешанных единоборствах (ММА), в каждом из которых он добывал победы. Шесть раз Чимаев побеждал соперников нокаутом. В последнем поединке, который проходил в октябре прошлого года на турнире UFC 294, спортсмен встречался с Камару Усманом и победил его судейским решением. В активе Уиттакера 25 побед при семи поражениях.