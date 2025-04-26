ХАМАС выразил готовность заключить соглашение о полном прекращении войны в Газе с пятилетним перемирием и освобождением всех заложников. Об этом в субботу сообщил официальный представитель группировки накануне переговоров с посредниками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу Би-Би-Си.

Делегация ХАМАС прибыла в Каир для обсуждения новых предложений с египетскими переговорщиками. Как ранее сообщалось, представители группировки изучают "новые идеи" по прекращению огня. При этом в ХАМАС подчеркнули, что вопрос о передаче оружия — ключевое требование Израиля — обсуждаться не будет.

Официальный представитель движения на условиях анонимности сообщил агентству AFP, что ХАМАС "готов к обмену заключёнными за один раз и перемирию на пять лет".

Израиль пока не прокомментировал заявления ХАМАС.

По информации СМИ, последние предложения посредников предусматривают освобождение всех заложников и установление пятилетнего перемирия. Однако такие вопросы, как разоружение ХАМАС и будущее управления Газой, остаются нерешёнными.

Ранее Израиль предложил 45-дневное прекращение огня в обмен на освобождение 10 заложников. В ХАМАС отклонили эту инициативу, настаивая на всеобъемлющем соглашении.

ХАМАС требует полного прекращения войны, вывода израильских войск из сектора Газа и увеличения объёмов гуманитарной помощи. Израиль, в свою очередь, настаивает на возвращении всех заложников и разоружении группировки.

По данным палестинского министерства здравоохранения в Газе, с момента возобновления боевых действий в марте погибли не менее 2 111 человек. Общее число погибших с начала конфликта достигло 51 495.

В результате атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года погибли около 1200 человек, 251 человек был взят в заложники. По последним данным, 58 заложников остаются в Газе, 34 из них, как полагают израильские военные, погибли.

Тем временем в самом Газе продолжаются удары. В городе Газа в результате обстрела жилого дома погибли 10 человек, около 20 остаются под завалами. В лагере беженцев Аш-Шати в результате израильского обстрела погибли ещё трое мирных жителей.

Всемирная продовольственная программа ООН сообщила о полном исчерпании запасов продовольствия в секторе. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус также предупредил о нехватке медикаментов. ВОЗ ожидает разрешения на въезд 16 грузовиков с гуманитарной помощью.

Израиль отрицает наличие гуманитарного кризиса в Газе, утверждая, что ограничения направлены на оказание давления на ХАМАС для освобождения заложников.