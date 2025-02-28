ХАМАС заявил, что передал тела четырёх израильских заложников из Газы в обмен на сотни палестинских заключённых. Тела уже опознаны, сообщил президент Израиля Ицхак Герцог в соцсети X, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC Russian.

Ранее проводилось тестирование образцов ДНК, чтобы подтвердить, что это останки Шломо Мансура, 86 лет, Охада Яхаломи, 50 лет, Цахи Идана, 50 лет, и Ицика Элгарата, 69 лет, которые были захвачены ХАМАС 7 октября 2023 года.

Как заявила израильская армия, три из четырёх были убиты в плену ХАМАС, а четвертый (Шломо Мансур) погиб во время атаки 7 октября.

Утром 27 февраля Израиль начал освобождать более 600 палестинских заключённых, десятки из которых уже вернулись на Западный берег Иордана и в сектор Газа, где их встретили ликующие толпы.

Это будет последний обмен первой фазы соглашения о прекращении огня, которая должна завершиться в субботу.

Согласно этой фазе соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС, Израиль должен был к 1 марта вывести войска из приграничной зоны между Газой и Египтом, известной как Филадельфийский коридор. Однако армия заявила, что не будет выводить войска и будет охранять территорию как буферную зону. ХАМАС заявил, что это является явным нарушением перемирия.