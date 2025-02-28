ХАМАС передал Израилю тела четырёх заложников в обмен на более 600 палестинских заключённых
Это последний обмен первой фазы соглашения о прекращении огня.
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ХАМАС заявил, что передал тела четырёх израильских заложников из Газы в обмен на сотни палестинских заключённых. Тела уже опознаны, сообщил президент Израиля Ицхак Герцог в соцсети X, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC Russian.
Ранее проводилось тестирование образцов ДНК, чтобы подтвердить, что это останки Шломо Мансура, 86 лет, Охада Яхаломи, 50 лет, Цахи Идана, 50 лет, и Ицика Элгарата, 69 лет, которые были захвачены ХАМАС 7 октября 2023 года.
Как заявила израильская армия, три из четырёх были убиты в плену ХАМАС, а четвертый (Шломо Мансур) погиб во время атаки 7 октября.
Утром 27 февраля Израиль начал освобождать более 600 палестинских заключённых, десятки из которых уже вернулись на Западный берег Иордана и в сектор Газа, где их встретили ликующие толпы.
Это будет последний обмен первой фазы соглашения о прекращении огня, которая должна завершиться в субботу.
Что известно о погибших заложниках
50-летнего Цахи Идана в последний раз видела его жена, когда его забирали боевики ХАМАС. Их семья попала в засаду в безопасной комнате в кибуце Нахаль Оз. Боевики ХАМАС транслировали все, что там происходило, в прямом эфире. Гали Идан рассказывала Би-би-си, что их старшей дочери Мааян только что исполнилось 18 лет. Её застрелили.
50-летний Охад Яхаломи был похищен из кибуца Нир-Оз вместе со своим 12-летним сыном Итаном, которого освободили осенью 2023 года. По словам матери Охада Эстер, её невестке и двум внучкам удалось сбежать, когда в их дом ворвались пятеро боевиков, но они схватили Охада и Итана.
69-летний Ицик Элгарат также был похищен из кибуца Нир-Оз. Он позвонил своему младшему брату 7 октября 2022 года примерно в 11:30 и сообщил, что получил тяжелые ранения, когда пытался закрыть дверь убежища.
По сообщениям израильских СМИ, 86-летний уроженец Ирака Шломо Мансур был самым пожилым из всех заложников, захваченных ХАМАС. Он был захвачен в своем доме в кибуце Киссуфим. По данным израильских военных, боевики убили его и вывезли тело в сектор Газа.
Соглашение между Израилем и ХАМАС предполагает три этапа, договоренности по первому из них были достигнуты в Катаре при участии посредников после многих месяцев переговоров.
Он предполагает прекращение огня сроком на 42 дня, в течение которых:
- ХАМАС возвращает 33 израильских заложника. Эта группа в соглашении называется гуманитарной: дети, женщины, пожилые люди и те, кто испытывает проблемы со здоровьем.
- Израиль отпускает около 1900 палестинских заключенных.
- ЦАХАЛ выходит из населённых районов сектора Газа, но остается в приграничных районах сектора, включая Филадельфийский коридор на юге. При этом израильские войска должны покинуть коридор Нецарим — милитаризованную зону, разделяющую сектор на север и юг.
- Перемещённые палестинцы начинают возвращаться в свои районы.
- В Газу начинает поступать гуманитарная помощь — сотни фур в день.
При условии, что первый этап пройдет гладко, на 16-й день после его вступления в силу стороны должны приступить к согласованию второго этапа, предполагающего:
- Полное прекращение огня.
- Возвращение оставшихся израильских заложников — гражданских мужчин и военнослужащих — в обмен на палестинских заключённых.
- Израильские войска полностью выходят с территории сектора Газа.
На третьем этапе:
- Израиль получает тела убитых заложников.
- Международные доноры приступают к восстановлению сектора Газа.
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