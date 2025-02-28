Соглашение между Израилем и ХАМАС предполагает три этапа, договоренности по первому из них были достигнуты в Катаре при участии посредников после многих месяцев переговоров.

Он предполагает прекращение огня сроком на 42 дня, в течение которых:

  • ХАМАС возвращает 33 израильских заложника. Эта группа в соглашении называется гуманитарной: дети, женщины, пожилые люди и те, кто испытывает проблемы со здоровьем.
  • Израиль отпускает около 1900 палестинских заключенных.
  • ЦАХАЛ выходит из населённых районов сектора Газа, но остается в приграничных районах сектора, включая Филадельфийский коридор на юге. При этом израильские войска должны покинуть коридор Нецарим — милитаризованную зону, разделяющую сектор на север и юг.
  • Перемещённые палестинцы начинают возвращаться в свои районы.
  • В Газу начинает поступать гуманитарная помощь — сотни фур в день.

При условии, что первый этап пройдет гладко, на 16-й день после его вступления в силу стороны должны приступить к согласованию второго этапа, предполагающего:

  • Полное прекращение огня.
  • Возвращение оставшихся израильских заложников — гражданских мужчин и военнослужащих — в обмен на палестинских заключённых.
  • Израильские войска полностью выходят с территории сектора Газа.

На третьем этапе:

  • Израиль получает тела убитых заложников.
  • Международные доноры приступают к восстановлению сектора Газа.