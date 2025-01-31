ХАМАС передал Израилю имена трех заложников для освобождения
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Палестинская группировка ХАМАС передала Израилю имена еще трех заложников, которые должны быть освобождены в субботу в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC. В ответ власти Израиля готовы освободить палестинцев, находящихся в тюрьмах страны.
По данным израильских СМИ, которые ссылаются на неназванных чиновников, ХАМАС намерен передать Израилю:
65-летнего гражданина США и Израиля Кита Сигела. Он был захвачен вместе со своей женой Авивой из кибуца Кфар-Аза (ее освободили в ноябре 2023 года).
54-летнего Офера Кальдерона — его захватили в кибуце Нир-Оз вместе с двумя детьми, Эрез и Сахар (дети уже освобождены).
35-летнего Ярдена Бибаса, похищенного из кибуца Нир-Оз вместе с женой и двумя детьми. ХАМАС заявил, что его жена и дети были убиты, когда находились в заложниках, однако Израиль эти данные не подтвердил и выразил серьезную озабоченность их судьбой, передает издание Times of Israel.
Обмен израильских заложников на палестинских заключенных, который должен состояться в субботу, станет уже четвертым с момента заключения соглашения о прекращении огня.
Израильское правительство подтвердило, что получило список заложников и проинформировало об этом их близких.
В четверг передача заложников проходила в хаотичной обстановке: боевики ХАМАС провели некоторых из них через агрессивно настроенную толпу. В результате Израиль на некоторое время отложил освобождение палестинских заключенных.
Самое читаемое
- Авиакатастрофа в США: известные российские фигуристы находились на борту самолета
- Сжигателя Корана застрелили во время прямой трансляции в ТикТок
- Девочку избили до сотрясения мозга на катке в Алматы
- Родители подрались в детском саду в Астане
- Безжалостный расстрел в Афганистане: погибли 10 человек, в том числе дети