В субботу в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа ХАМАС отпустил еще трех израильских заложников. Взамен Израиль должен выпустить из тюрем группу из 180 палестинских заключенных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на БИ-БИ-СИ.

Это уже четвертый обмен с тех пор, как соглашение о перемирии вступило в силу 19 января.

ХАМАС накануне передал Израилю имена трех заложников, все они гражданские мужчины. Двое из них уже освобождены и переданы Израилю, заявил ЦАХАЛ.

Это 54-летний Офир Кальдерон, которого захватили в кибуце Нир-Оз вместе с двумя детьми (дети уже освобождены) и 35-летний Ярден Бибас, похищенный из кибуца Нир-Оз вместе с женой Шири и двумя детьми – четырехлетним Ариэлем и 10-месячным Кфиром (возраст детей на момент похищения), который стал самым маленьким заложником ХАМАС. Известно, что по пути в Газу семью разделили, и Ярден Бибас, судя по всему, все полтора года содержался отдельно.

65-летний гражданин США и Израиля Кит Сигел был передан Израилю сегодня же, но спустя пару часов после освобождения первых двух заложников. Он был захвачен вместе со своей женой Авивой из кибуца Кфар-Аза. Авиву освободили в ноябре 2023 года.

Как пишет Reuters со ссылкой на заявление ХАМАС, в рамках соглашения Израиль отпустит 182 палестинских заключенных и задержанных.

Офир Кальдерон захватили в кибуце Нир-Оз вместе с двумя детьми (дети уже освобождены)Автор фото,EYAD BABA/AFP via Getty Images

Подпись к фото,Офира Кальдерона боевики захватили в кибуце Нир-Оз вместе с двумя детьми (дети уже освобождены)

Слабая надежда

Рыжеволосые мальчики Ариэль и Кфир Бибас стали символом движения за освобождение заложников в Израиле и во всем мире. Их фотографии заполнили соцсети и первые полосы газет.

В прошлом году ХАМАС заявил, что дети и их мать убиты, но израильская военная разведка эту информацию не подтвердила.

18 января 2024 года тысячи людей в городах Израиля вышли на улицы с оранжевыми шариками, чтобы отметить первый день рождения Кфира.

Если мальчик все еще жив, то два года ему тоже исполнилось в плену.

В среду израильская пресса сообщила, что власти Израиля потребовали от ХАМАС разъяснений в отношении семьи Бибас.

Если они все еще живы, то Ариэль и Кфир – единственные дети из числа заложников, остающиеся в Газе.

Их, как и остальных детей, должны были обменять еще в ноябре 2023 года в рамках тогдашней шестидневной паузы в боевых действиях. Или же, по крайней мере, они подлежали освобождению в первой партии заложников после подписания катарского соглашения в январе этого года.

Если же их действительно нет в живых, то в Израиле это станет мощным аргументом для тех, кто выступает против ухода Израиля из сектора Газа до полного уничтожения ХАМАС.