На площади в Газе Израиль и ХАМАС начали обмен заложниками в рамках перемирия. К этому часу, израильские заложницы переданы "Красному Кресту" и сейчас направляются к силам ЦАХАЛа. Издание The Times of Israel ведёт прямую трансляцию с площади в Газе, передаёт BaigeNews.kz.

По данным СМИ, сегодня ХАМАС освободил трёх женщин-заложниц: Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорону Штайнбрехер.

На кадрах трансляции видно, что все они способны передвигаться без посторонней помощи. Женщины пробыли в плену 470 дней. Представитель организации "Красный крест" подтвердила, что в данный момент освобожденные заложницы находятся у них. В течение 20 минут женщин передадут ЦАХАЛу и отправят домой, в Израиль.

Заложницы садятся в машины Международного комитета Красного Креста, а толпа боевиков скандирует название вооружённого крыла ХАМАС.

"Три женщины-заложницы были официально переданы Красному Кресту на площади Аль-Сарайя в районе Аль-Римал на западе города Газа, — сообщил AFP представитель ХАМАС. — Это произошло после того, как представитель Красного Креста встретился с ними и убедился, что они в порядке".

Тем временем, издание "Голос Израиля" сообщает, что начался процесс освобождения 90 заключённых ХАМАС, ФАТХ, Исламского джихада и других группировок.

"Служба тюрем Израиля (ШАБАС) прямо сейчас переводит большинство из них из 4-х тюрем в тюрьму Офер, откуда 78 из них освободят в Иудею и Самарию, а 12 — в Иерусалим", — сообщает издание.

Напомним, Израиль и ХАМАС объявили о перемирии. В связи с этим будут освобождены 33 израильских заложника. Как ожидается, оставшихся будут освобождать группами каждую субботу до истечения 42-дневного перемирия.

В свою очередь, Израиль, как ожидается, освободит в общей сложности 1904 палестинских заключённых. В их число входят 737 задержанных и заключённых по соображениям безопасности, в том числе террористы, отбывающие пожизненное заключение за убийство, среди которых члены ХАМАС, Палестинского исламского джихада и ФАТХ, а также женщины и дети, содержащиеся в израильских тюрьмах.

Израиль также освободит 1167 палестинцев, задержанных в секторе Газа во время наземного наступления Армии обороны Израиля, которые не участвовали в кровавом нападении ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Боевые действия в секторе Газа начались после нападения боевиков ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, в результате которого погибли около 1200 человек, ещё 250 были захвачены в заложники и удерживаются в Газе.

Израиль в ответ начал операцию "Железные мечи", жертвами которой, по данным Минздрава Газы, подконтрольного ХАМАС, стали более 46 000 палестинцев. При этом местные чиновники не делают различий между мирными жителями и боевиками, но заявляют, что женщины и дети составляют более половины погибших.