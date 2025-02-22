ХАМАС освободил ещё троих израильских заложников
В Израиль возвращаются 22-летний Омер Шем-Тов, 27-летний Элия Коэн и 23-летний Омер Венкерт, захваченные в плен в октябре 2023 года.
Сегодня, 17:48
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Сегодня, 17:48Сегодня, 17:48
125Фото: Ramadan Abed / Reuters
Палестинская группировка ХАМАС передала Красному Кресту ещё троих израильских заложников в рамках соглашения о перемирии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Times of Israel.
В Израиль возвращаются 22-летний Омер Шем-Тов, 27-летний Элия Коэн и 23-летний Омер Венкерт, захваченные в плен в октябре 2023 года.
Мужчин передали армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и израильской службе безопасности (ШАБАК), которые сопровождают их во время возвращения в Израиль. Там они пройдут первоначальное медицинское обследование.
"Армия Обороны Израиля готова принять еще одного заложника, который в ближайшем будущем должен быть передан Красному Кресту", — говорится в сообщении ЦАХАЛ в телеграм-канале.
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