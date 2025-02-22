  • 22 Февраля, 19:19
  • BAIGENEWS

ХАМАС освободил ещё троих израильских заложников

В Израиль возвращаются 22-летний Омер Шем-Тов, 27-летний Элия Коэн и 23-летний Омер Венкерт, захваченные в плен в октябре 2023 года.

Сегодня, 17:48
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Ramadan Abed / Reuters Сегодня, 17:48
Сегодня, 17:48
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Фото: Ramadan Abed / Reuters

Палестинская группировка ХАМАС передала Красному Кресту ещё троих израильских заложников в рамках соглашения о перемирии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Times of Israel. 

В Израиль возвращаются 22-летний Омер Шем-Тов, 27-летний Элия Коэн и 23-летний Омер Венкерт, захваченные в плен в октябре 2023 года.

Мужчин передали армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и израильской службе безопасности (ШАБАК), которые сопровождают их во время возвращения в Израиль. Там они пройдут первоначальное медицинское обследование. 

"Армия Обороны Израиля готова принять еще одного заложника, который в ближайшем будущем должен быть передан Красному Кресту", — говорится в сообщении ЦАХАЛ в телеграм-канале.

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