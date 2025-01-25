ХАМАС передал четырех заложниц Красному Кресту, в сопровождении спецназа ЦАХАЛ они возвращаются на территорию Израиля, где продут медицинское обследование. Накануне группировка сообщила, что освободит женщин-военных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.

Палестинская исламистская группировка ХАМАС передала Красному Кресту четырех израильских заложников, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Они направляются к силам ЦАХАЛ и израильской службы безопасности (ШАБАК) в секторе Газа.

Спустя 21 минуту ЦАХАЛ сообщила, что заложники были переданы израильским силам, они возвращаются на территорию Израиля, где пройдут первоначальное медицинское обследование.

Представитель военного крыла группировки ("Бригад Аль-Кассам") Абу Убайда накануне заявил, что ХАМАС передаст четырех женщин-военнослужащих — Карину Ариев, Даниэлу Гильбоа, Нааму Леви и Лири Альбаг. Эту информацию подтвердил советник офиса премьера Израиля Дмитрий Гендельман. Освобожденным женщинам от 19 до 20 лет.

The Times of Israel отметила, что это не соответствует условиям сделки группировки с Израилем: в соответствии с соглашением сначала должны быть освобождены женщины-гражданские, а уже потом — военнослужащие. По данным газеты, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел консультации, чтобы обсудить, каким образом реагировать на нарушение.

Израиль взамен должен освободить 200 палестинских заключенных, включая 120 осужденных пожизненно, отмечает Associated Press.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января после 15 месяцев войны. Его первый этап продлится 42 дня, за которые стороны должны договориться о параметрах второго и третьего этапов.

В первый же день перемирия группировка освободила трех израильских заложниц — Эмили Дамари, Роми Гоген и Дорон Штейнбрехер. Передача заложников должна проходить каждую субботу — ХАМАС должен отпускать пленных по трое, а на 42-й день перемирия — 14 человек.

В обмен на заложников Израиль освободит из тюрем более 1850 палестинцев. После передачи первых пленных из израильских тюрем отпустили 90 человек.