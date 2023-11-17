Халық қаһарманы Кайрат Умбетов поделился впечатлениями от экшн-фильма о казахстанском спецназе

Недавно в прокат вышел новый отечественный боевик режиссёра Данияра Ибрагимова "Burkit. Отряд специального назначения". Некоторые сцены в нём основаны на реальных событиях. Помимо актёров в проекте были задействованы настоящие военнослужащие и спецтехника. Заместитель главнокомандующего Национальной гвардией РК по воспитательной и социально-правовой работе генерал-майор Кайрат Умбетов, который известен тем, что в 2016 году прикрыл собой солдата, защищая от взрыва гранаты, принимал участие в создании фильма как консультант. Корреспондент BaigeNews.kz побеседовал с народным героем о кинокартине.

Умбетов поделился, что премьерный показ фильма в Алматы посетил вместе с 11-летним сыном.

"Впечатление от картины очень хорошее. Считаю, что именно такие фильмы нам нужны сейчас, которые поднимают дух, патриотизм у молодёжи и основаны на реальных событиях. Картина насыщена сложно-постановочными трюками, погонями и экшн-сценами. И, надо отметить, что с первого дня проката рейтинг фильма по оценке зрителей среди других отечественных и зарубежных фильмов занимает свыше 9-ти баллов из 10-ти. Моему сыну тоже очень понравилось, и я видел, как у него горели глаза при виде героев спецназа", - сказал он.

Наш собеседник отметил, что за основу фильма взяты реальные действия спецназа, когда они проходят жесточайшие испытания, чтобы получить право ношения символа спецназа – краповый берет.

"Я по долгу своей работы курирую данное направление и принимал участие в консультировании фильма. Во время съемок фильма специально приезжал на съемочную площадку, знакомился процессом съёмок, встречался с режиссёром и продюсером, оказывал консультативную помощь. Прежде всего, мы держали на особом контроле вопросы мер безопасности задействованных в съемках военнослужащих, сохранности оружия и военного имущества", - добавил он.

Генерал-майор подчеркнул, что такие фильмы очень важны с воспитательной точки зрения. Он напомнил о поручении президента Казахстана об усилении работы с призывной и допризывной молодежью в вопросах привития им духа патриотизма.

"Картина снималась в прошлом году по заказу Министерства культуры и информации РК при содействии Национального государственного центра поддержки кино. Это уже третий военный фильм, который был снят по инициативе Национальной гвардии. Мы намерены на этом не останавливаться, в планах создание других военных фильмов. Сейчас на экраны выходят исторические фильмы, которые тоже играют большую роль в патриотическом воспитании молодежи. Наряду с этим нужны военные фильмы, направленные на воспитание у молодежи верности и бескорыстной любви к Родине. Считаю, что наш кинематограф выходит уже на международный уровень и может конкурировать с зарубежными блокбастерами", - сказал он.

На вопрос о том, на каких книгах и фильмах воспитывался сам герой и что повлияло на его становление, как личности, Кайрат Умбетов ответил так: