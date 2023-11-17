Халық қаһарманы Кайрат Умбетов поделился впечатлениями от экшн-фильма о казахстанском спецназе
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Недавно в прокат вышел новый отечественный боевик режиссёра Данияра Ибрагимова "Burkit. Отряд специального назначения". Некоторые сцены в нём основаны на реальных событиях. Помимо актёров в проекте были задействованы настоящие военнослужащие и спецтехника. Заместитель главнокомандующего Национальной гвардией РК по воспитательной и социально-правовой работе генерал-майор Кайрат Умбетов, который известен тем, что в 2016 году прикрыл собой солдата, защищая от взрыва гранаты, принимал участие в создании фильма как консультант. Корреспондент BaigeNews.kz побеседовал с народным героем о кинокартине.
Умбетов поделился, что премьерный показ фильма в Алматы посетил вместе с 11-летним сыном.
"Впечатление от картины очень хорошее. Считаю, что именно такие фильмы нам нужны сейчас, которые поднимают дух, патриотизм у молодёжи и основаны на реальных событиях. Картина насыщена сложно-постановочными трюками, погонями и экшн-сценами. И, надо отметить, что с первого дня проката рейтинг фильма по оценке зрителей среди других отечественных и зарубежных фильмов занимает свыше 9-ти баллов из 10-ти. Моему сыну тоже очень понравилось, и я видел, как у него горели глаза при виде героев спецназа", - сказал он.
Наш собеседник отметил, что за основу фильма взяты реальные действия спецназа, когда они проходят жесточайшие испытания, чтобы получить право ношения символа спецназа – краповый берет.
"Я по долгу своей работы курирую данное направление и принимал участие в консультировании фильма. Во время съемок фильма специально приезжал на съемочную площадку, знакомился процессом съёмок, встречался с режиссёром и продюсером, оказывал консультативную помощь. Прежде всего, мы держали на особом контроле вопросы мер безопасности задействованных в съемках военнослужащих, сохранности оружия и военного имущества", - добавил он.
Генерал-майор подчеркнул, что такие фильмы очень важны с воспитательной точки зрения. Он напомнил о поручении президента Казахстана об усилении работы с призывной и допризывной молодежью в вопросах привития им духа патриотизма.
"Картина снималась в прошлом году по заказу Министерства культуры и информации РК при содействии Национального государственного центра поддержки кино. Это уже третий военный фильм, который был снят по инициативе Национальной гвардии. Мы намерены на этом не останавливаться, в планах создание других военных фильмов. Сейчас на экраны выходят исторические фильмы, которые тоже играют большую роль в патриотическом воспитании молодежи. Наряду с этим нужны военные фильмы, направленные на воспитание у молодежи верности и бескорыстной любви к Родине. Считаю, что наш кинематограф выходит уже на международный уровень и может конкурировать с зарубежными блокбастерами", - сказал он.
На вопрос о том, на каких книгах и фильмах воспитывался сам герой и что повлияло на его становление, как личности, Кайрат Умбетов ответил так:
"Прежде всего, хочу сказать, что нас воспитывали на примерах героизма и борьбы наших легендарных батыров и великих ханов, сражавшихся на протяжении веков за свою независимость и передавших нам территорию, которая занимает 9-ое место в мире. Мы это достояние должны беречь как зеницу ока. В детстве мы росли на рассказах и легендах о них. Кроме того, смотрели фильмы о героях Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, других локальных войн. Читали книги таких героев как Бауыржан Момышулы, Касым Кайсенов, Малик Габдуллин и других. На мое становление как личности и выбор профессии военного повлияли эти примеры, а также пример отца, который служил в милиции", - сказал Кайрат Умбетов.
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