В Казахстане активизировались религиозные аферисты
Мошенники прикрываются религией: казахстанцев предупреждают о новых схемах.
Сегодня, 13:16
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Сегодня, 13:16Сегодня, 13:16
117Фото: Unsplash
В Казахстане появились мошенники, которые прикрываются религией, обещая людям легкий "халяльный" заработок. О новых схемах обмана рассказал пользователь в Сети, передаёт BaigeNews.kz.
"Они предлагают инвестиции, обещают квартиры, машины и быстрый доход. В реальности это мошеннические схемы, а их отзывы — купленные", — предупреждает автор видео.
Он показал самые активные Telegram-каналы аферистов, которые заманивают доверчивых людей. По словам автора, за 5 тыс тенге "рекламные" комментаторы оставляют положительные отзывы, не понимая, что помогают мошенникам.
При этом автор публикации подчеркнул, что не хочет оскорбить чувства верующих, а лишь предостерегает от обмана.