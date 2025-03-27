В Казахстане появились мошенники, которые прикрываются религией, обещая людям легкий "халяльный" заработок. О новых схемах обмана рассказал пользователь в Сети, передаёт BaigeNews.kz.

"Они предлагают инвестиции, обещают квартиры, машины и быстрый доход. В реальности это мошеннические схемы, а их отзывы — купленные", — предупреждает автор видео.

Он показал самые активные Telegram-каналы аферистов, которые заманивают доверчивых людей. По словам автора, за 5 тыс тенге "рекламные" комментаторы оставляют положительные отзывы, не понимая, что помогают мошенникам.

При этом автор публикации подчеркнул, что не хочет оскорбить чувства верующих, а лишь предостерегает от обмана.