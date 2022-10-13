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Хакеры взломали сайт Митрополичьего округа в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Государственную техническую службу (ГТС).

"Работу сайта удалось восстановить, однако длительная остановка его работы вызвала беспокойство у постоянных пользователей. На Mitropolia.kz содержится большое количество контента, накопленного за 12 лет работы и представляющего значимую архивную ценность. Аудитория сайта насчитывает тысячи интернет-пользователей. Отметим, что сайт Mitropolia.kz был расположен на площадке хостинг-провайдера, который не справился с атакой такого рода", - сообщается в пресс-релизе.

Так как вероятность повторной хакерской атаки была высока, глава Православной Церкви митрополит Александр обратился в ГТС с просьбой выяснить источник угрозы и принять необходимые меры по обеспечению информационной безопасности интернет-ресурса.

ГТС направило рекомендации владельцу интернет-ресурса и хостинг-провайдеру по повышению уровня безопасности интернет-ресурса и предупреждению подобных инцидентов информационной безопасности. На данный момент интернет-ресурс работает под защитой системы Anti-DDoS ГТС.