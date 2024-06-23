Хакеры взломали крупнейшую турецкую криптовалютную биржу BtcTurk

Крупнейшая турецкая криптовалютная биржа BtcTurk сообщила в субботу о взломе своей площадки, а популярный биткоин-аналитик ZachXBT утверждает, что сумма похищенных средств составила около 51 миллиона евро, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

"Наша команда обнаружила, что 22 июня 2024 года на платформу была совершена кибератака, которая привела к неконтролируемому снятию средств. Кибератака затронула только некоторые остатки на горячих кошельках 10 криптовалют, а наши холодные кошельки, где хранится большая часть активов, находятся в безопасности", — говорится в заявлении биржи.

Горячий кошелек — это криптовалютный кошелек, который всегда подключен к интернету или другому подключенному устройству, в то время как холодный кошелек находится в автономном режиме и поэтому защищен от взлома.

"Финансовая устойчивость BtcTurk значительно превышает суммы, пострадавшие от этой атаки, и активы пользователей не будут затронуты этими потерями", — добавили на бирже.

Биржа также добавила, что проводит "детальное расследование" по этому вопросу, и органы безопасности были уведомлены.

"В качестве меры предосторожности депозиты и вывод криптовалюты были остановлены и будут доступны для использования, как только наша работа будет завершена", — говорится в заключении BtcTurk.

Криптовалюты очень популярны в Турции, и страна занимает четвертое место в мире по объему криптовалютного рынка.

Использование криптовалют в Турции начало стремительно расти после 2020 года в качестве защиты от сильного падения стоимости лиры.