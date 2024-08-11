Хакеры получили доступ к внутренним документам штаба Трампа — СМИ

Хакеры получили доступ к внутренним документам предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа. По данным Microsoft, речь могла идти об иранских хакерах. Об этом заявил представитель штаба республиканского кандидата - Стивен Чанг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CBS News.

Кампания не предоставила конкретных доказательств причастности Ирана, однако заявление поступило на следующий день после того, как Microsoft опубликовала отчет с подробным описанием попыток иностранных агентов вмешаться в предвыборную кампанию в США в 2024 году.

В своем отчёте Microsoft привела пример отправки иранским подразделением военной разведки в июне "фишингового электронного письма высокопоставленному должностному лицу президентской кампании со скомпрометированной учетной записи электронной почты бывшего старшего советника".

Представитель кампании Трампа Стивен Чунг обвинил во взломе "иностранные источники, враждебные Соединенным Штатам".

Представитель Совета национальной безопасности сообщил CBS News, что он передает этот вопрос в Министерство юстиции, в то время как ФБР отказалось от комментариев.

"Как мы уже много раз говорили, администрация Байдена-Харриса решительно осуждает любое иностранное правительство или организацию, которые пытаются вмешаться в наш избирательный процесс или стремятся подорвать доверие к нашим демократическим институтам", - говорится в заявлении представителя СНБ.

Издание Politico впервые сообщило в субботу о взломе. СМИ начало получать электронные письма 22 июля с анонимного аккаунта. Источник — учетная запись электронной почты AOL, идентифицированная только как "Роберт", — передал то, что оказалось исследовательским досье, которое кампания, по-видимому, подготовила на кандидата в вице-президенты от республиканской партии, сенатора Джей Ди Вэнса из Огайо. Документ был датирован 23 февраля, почти за пять месяцев до того, как Трамп выбрал Вэнса своим напарником на выборах.

"Эти документы были получены незаконно" и "были предназначены для вмешательства в выборы 2024 года и посеять хаос во всем нашем демократическом процессе", - сказал Чунг.

Он указал на отчет Microsoft, опубликованный в пятницу, и его выводы о том, что "иранские хакеры взломали учетную запись "высокопоставленного чиновника" во время президентской кампании в США в июне 2024 года, что совпадает с близкими сроками выбора президентом Трампом кандидата в вице-президенты".

В ответ на отчет Microsoft представительство Ирана в Организации Объединенных Наций отрицало, что у него были планы вмешиваться в президентские выборы в США или проводить кибератаки.

Напомним, выборы президента Соединенных Штатов состоятся 5 ноября. Джо Байден на фоне усиливающихся опасений, в том числе от соратников по Демократической партии, 21 июля объявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру Камалы Харрис. Та согласилась баллотироваться на высший государственный пост и получила достаточную поддержку для официального выдвижения делегатами-демократами на национальном съезде.

В середине июля Трамп был ранен в результате покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании. Один посетитель митинга погиб, еще двое были ранены. Нападавшего застрелили сотрудники служб безопасности.