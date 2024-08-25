Хакеры хотели взломать WhatsApp сотрудников Байдена и Трампа

Иранские хакеры пытались взломать WhatsApp-аккаунты сотрудников администрации Байдена и Трампа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Washington Post.

Хакеры иранского правительства, атаковавшие предвыборный штаб Дональда Трампа, также использовали аккаунты WhatsApp, чтобы обмануть бывших чиновников администраций Байдена и Трампа, представляясь службой поддержки Microsoft, Google, Yahoo и AOL.

Meta заблокировала около десятка аккаунтов. Компания заявила, что не обнаружила доказательств того, что попытки взлома увенчались успехом.

Офис директора национальной разведки ранее сообщал, что хакеры успешно завладели учетной записью электронной почты бывшего советника Дональда Трампа Роджера Стоуна и использовали ее для отправки электронных писем, чтобы попытаться обмануть сотрудников нынешней кампании Трампа, сообщил The Washington Post источник, знакомый с ситуацией.