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Хакеры атаковали авиадиспетчерскую службу Германии

Сегодня, 21:37
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t.me/BILD_Russian Сегодня, 21:37
Сегодня, 21:37
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Фото: t.me/BILD_Russian

Немецкое агентство безопасности полетов (Deutsche Flugsicherung, DFS) в немецком Лангене близ аэропорта Франкфурта-на-Майне подверглось хакерской атаке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.

"Наши системы связи в офисе были взломаны, и в настоящее время мы принимаем меры для защиты", - отметили в DFS. По его данным, специалисты пытаются минимизировать последствия.

Воздушное сообщение не затронуто, рейсы продолжают выполняться в нормальном режиме.

Кибератака произошла на минувшей неделе, уточнили в DFS. Получили ли киберпреступники доступ к данным, не уточняется.

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