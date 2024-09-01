Хакеры атаковали авиадиспетчерскую службу Германии

Немецкое агентство безопасности полетов (Deutsche Flugsicherung, DFS) в немецком Лангене близ аэропорта Франкфурта-на-Майне подверглось хакерской атаке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.

"Наши системы связи в офисе были взломаны, и в настоящее время мы принимаем меры для защиты", - отметили в DFS. По его данным, специалисты пытаются минимизировать последствия.

Воздушное сообщение не затронуто, рейсы продолжают выполняться в нормальном режиме.

Кибератака произошла на минувшей неделе, уточнили в DFS. Получили ли киберпреступники доступ к данным, не уточняется.