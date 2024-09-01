Хакеры атаковали авиадиспетчерскую службу Германии
Сегодня, 21:37
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:37Сегодня, 21:37
103Фото: t.me/BILD_Russian
Немецкое агентство безопасности полетов (Deutsche Flugsicherung, DFS) в немецком Лангене близ аэропорта Франкфурта-на-Майне подверглось хакерской атаке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.
"Наши системы связи в офисе были взломаны, и в настоящее время мы принимаем меры для защиты", - отметили в DFS. По его данным, специалисты пытаются минимизировать последствия.
Воздушное сообщение не затронуто, рейсы продолжают выполняться в нормальном режиме.
Кибератака произошла на минувшей неделе, уточнили в DFS. Получили ли киберпреступники доступ к данным, не уточняется.
Самое читаемое
- "У нас не любят слишком "активных" людей": всё больше кызылординцев покидают родной край
- Олимпийскому призёру Нариману Курбанову подарили двухкомнатную квартиру в Алматы
- Лепс поцеловал свою 18-летнюю невесту на глазах у её мамы
- Жена руководителя вуза брала у абитуриентов деньги за обучение в Актобе
- Ермек Маржикпаев прокомментировал свою отставку