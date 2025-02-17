Полицейские задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в хищении 350 млн тенге, похищенных в результате хакерской атаки на детскую больницу, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ДП Жамбылской области, сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении 350 млн тенге. В мае 2024 года на Жамбылскую областную детскую больницу совершена хакерская атака, в результате которой с ее счетов похитили 350 млн тенге.

В связи с этим фактом начато досудебное расследование.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий задержан ранее судимый 33-летний мужчина, подозреваемый в совершении данного уголовного правонарушения.

Похищенные денежные средства в размере 305 млн тенге возвращены на счета больницы. Для дальнейшего расследования материалы уголовного дела переданы в департамент экономических расследований по Жамбылской области.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.