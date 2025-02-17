Хакер похитил 350 млн тенге у детской больницы
Инцидент произошел в Жамбылской области.
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Полицейские задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в хищении 350 млн тенге, похищенных в результате хакерской атаки на детскую больницу, передаёт BaigeNews.kz.
По данным ДП Жамбылской области, сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении 350 млн тенге. В мае 2024 года на Жамбылскую областную детскую больницу совершена хакерская атака, в результате которой с ее счетов похитили 350 млн тенге.
В связи с этим фактом начато досудебное расследование.
В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий задержан ранее судимый 33-летний мужчина, подозреваемый в совершении данного уголовного правонарушения.
Похищенные денежные средства в размере 305 млн тенге возвращены на счета больницы. Для дальнейшего расследования материалы уголовного дела переданы в департамент экономических расследований по Жамбылской области.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
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