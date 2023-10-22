  • 22 Октября, 09:44
  • BAIGENEWS
Геологическая отрасль нуждается в новом импульсе - Токаев
Подросток-убийца собственной матери арестован в ЗКО
Соцвыплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца повысятся в Казахстане
Приговор в деле о взрывах на военном складе под Таразом вынесли в Шымкенте
Казахстанцам могут запретить брать микрозаймы до зарплаты
Новую модель школьного питания разработали в Казахстане
Запретить выдавать новые кредиты проблемным заёмщикам могут в Казахстане
Глава Минсельхоза рассказал, как обеспечить продовольственную безопасность в Казахстане
В Казахстане появятся два новых праздника
Девять детей попали в реанимацию из-за вспышки кори в Атырауской области
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Хабиб Нурмагомедов: "Я полностью оставил всё, что связано с MMA"

Сегодня, 08:35
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
instagram.com/khabib_nurmagomedov Сегодня, 08:35
Сегодня, 08:35
191
Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов сделал заявление, касающееся его выбора относительно смешанных единоборств, передаёт BaigeNews.kz.

Хабиб Нурмагомедов объяснил подписчикам, почему не присутствовал в углу Ислама Махачева во время поединка россиянина с австралийцем Александром Волкановски.

Если вы меня спросите: "Где я был? Почему не был в углу?". Я уже отвечал на этот вопрос. Я не хожу на бои, не бываю в углу и я полностью оставил всё, что связано с MMA. Прошу принять моё решение так же, как это приняли мои братья, друзья и спарринг-партнёры", — написал он в своём Instagram-аккаунте.

Хабиб Нурмагомедов добавил, что достижения его команды останутся в истории этого вида спорта.

Российский боец UFC Ислам Махачев (25-1) одержал победу в главном поединке вечера турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Он победил австралийца Александра Волкановски (26-3) и провёл вторую защиту своего титула.

Самое читаемое

Наверх