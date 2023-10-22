Хабиб Нурмагомедов: "Я полностью оставил всё, что связано с MMA"

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов сделал заявление, касающееся его выбора относительно смешанных единоборств, передаёт BaigeNews.kz.

Хабиб Нурмагомедов объяснил подписчикам, почему не присутствовал в углу Ислама Махачева во время поединка россиянина с австралийцем Александром Волкановски.

Если вы меня спросите: "Где я был? Почему не был в углу?". Я уже отвечал на этот вопрос. Я не хожу на бои, не бываю в углу и я полностью оставил всё, что связано с MMA. Прошу принять моё решение так же, как это приняли мои братья, друзья и спарринг-партнёры", — написал он в своём Instagram-аккаунте.

Хабиб Нурмагомедов добавил, что достижения его команды останутся в истории этого вида спорта.

Российский боец UFC Ислам Махачев (25-1) одержал победу в главном поединке вечера турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Он победил австралийца Александра Волкановски (26-3) и провёл вторую защиту своего титула.