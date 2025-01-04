Гвардейцы вернули детей родителям в Петропавловске
Девочки рассказали, что потерялись.
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Гвардейцы, обеспечивающие общественный порядок в городе Петропавловск, проявили бдительность, передаёт BaigeNews.kz.
Войсковой наряд воинской части 6637 регионального командования "Орталық" Национальной гвардии МВД РК во главе с начальником войскового наряда рядовым Аяном Кулаковым, а также патрульными рядовыми Тимуром Жайылыковым и Ильхамом Маметовым находились на своем маршруте патрулирования.
Около 20:40 военнослужащие заметили на одной из улиц города двух маленьких девочек. Гвардейцы подошли к ним и спросили, почему они находятся в вечернее время одни. Девочки рассказали, что потерялись и не могут найти своих родителей.
Не теряя ни минуты, военнослужащие доложили об инциденте соседним нарядам и приступили к поискам. Спустя 20 минут они нашли родителей детей и передали им девочек.
Родители детей выразили искреннюю благодарность гвардейцам за оперативно оказанную помощь.
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