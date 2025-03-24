Гвардейцы помогли ветеранам труда очистить дворы в Астане
Наурыз – время добрых дел: военнослужащие убрали снег у ветеранов.
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23 марта в Казахстане отмечался День очищения – заключительный этап десятидневного празднования Наурыза (Наурызнама). Этот день символизирует обновление, подведение итогов и начало нового периода, а также служит напоминанием о важности чистоты, порядка и заботы о ближних, передаёт BaigeNews.kz.
В честь этой даты акимат Сарыаркинского района города Астаны совместно с Национальной гвардией организовал уборку дворов ветеранов труда, расчистив их от снега.
Военнослужащие помогли пожилым людям, убрав накопившийся за зиму снег. Это стало важной поддержкой, особенно в период весеннего потепления, когда талые воды могут создавать угрозу подтопления.
"Постепенно теплеет, и я волновалась, что снег, накопившийся за зиму, растает и подтопит дом. Но солдаты быстро и тщательно расчистили весь двор. Спасибо родителям, воспитавшим таких отзывчивых, сильных и готовых прийти на помощь ребят. Благодарю акимат Сарыаркинского района и руководство Национальной гвардии," – поделилась ветеран труда Галина Корейба.
В преддверии праздника гвардейцы также навестили нескольких ветеранов, оказав им помощь в уборке дворов.
Военнослужащие Национальной гвардии ежегодно принимают активное участие в праздновании Наурыз мейрамы, внося вклад в сохранение и популяризацию национальных традиций, уважения к старшему поколению и заботы о чистоте окружающей среды.
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