Гвардейцы помогли иностранцу найти потерявшуюся дочь во время Игр кочевников
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Военнослужащие Национальной гвардии Казахстана помогли иностранцу, потерявшему свою дочь во время Всемирных игр кочевников, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе Национальной гвардии МВД РК, инцидент произошел 8 сентября около 16:30 в этноауле, где младший сержант Рауан Иманбердиев и ефрейтор Нурдос Манас заметили плачущего ребенка. Девочка была одна без взрослых.
"Военнослужащие из воинских частей 5573 и 5451 немедленно приступили к поискам родителей и вскоре нашли отца девочки. После подтверждения личности отца, ребёнок был передан ему", — говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что на мероприятии, проходящем с 8 по 13 сентября, гвардейцы работают в усиленном режиме. Для охраны порядка на мероприятии задействовано около шести сотрудников силовых структур.
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