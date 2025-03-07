Гвардейцы назвали астанчанок преступницами ради розыгрыша ко Дню 8 Марта
Сюрприз от Национальной гвардии.
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В столице военнослужащие патрульно-постовой службы Национальной гвардии МВД оригинально поздравили жительниц столицы с Международным женским днём. Вместо традиционных поздравлений, они решили разыграть женщин, добавив элемент неожиданности и сюрприза, передаёт BaigeNews.kz.
Во время патрулирования гвардейцы подходили к представительницам прекрасного пола и, с серьезными лицами, сообщали, что они подходят под описание разыскиваемых. На несколько мгновений женщины испытывали замешательство, но затем ситуация менялась — строгие защитники правопорядка доставали цветы и с улыбкой поздравляли их с праздником.
Растерянность моментально сменялась искренними эмоциями радости и смеха.
Девушки были приятно удивлены неожиданным вниманием, а многие признались, что такое поздравление они запомнят надолго.
"Эта необычная акция не только подарила женщинам праздничное настроение, но и показала, что за суровыми мундирами скрываются добрые сердца, способные дарить радость и улыбки. Национальная гвардия поздравляет всех женщин с 8 Марта и желает счастья, любви и благополучия!" - говорится в сообщении пресс-службы Национальной гвардии МВД РК.