В столице военнослужащие патрульно-постовой службы Национальной гвардии МВД оригинально поздравили жительниц столицы с Международным женским днём. Вместо традиционных поздравлений, они решили разыграть женщин, добавив элемент неожиданности и сюрприза, передаёт BaigeNews.kz.

Во время патрулирования гвардейцы подходили к представительницам прекрасного пола и, с серьезными лицами, сообщали, что они подходят под описание разыскиваемых. На несколько мгновений женщины испытывали замешательство, но затем ситуация менялась — строгие защитники правопорядка доставали цветы и с улыбкой поздравляли их с праздником.

Растерянность моментально сменялась искренними эмоциями радости и смеха.

Девушки были приятно удивлены неожиданным вниманием, а многие признались, что такое поздравление они запомнят надолго.