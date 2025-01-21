В Павлодаре солдат Национальной гвардии Иван Криулин после принятия военной присяги узнал пол своего будущего ребёнка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на irbistv.kz.

Иван со своей супругой Анастасией познакомился в декабре 2021 года. По словам гвардейца, он всегда мечтал о ребёнке.

"Однажды жена задала мне вопрос: что я хочу на день рождения? Я не задумываясь, ответил, что хочу от неё сына или дочку", – рассказал Иван.

Осенью 2024 года супруги узнали, что скоро станут родителями. А уже в декабре Ивана призвали в Национальную гвардию. Его отправили в Павлодар, где он будет охранять исправительные учреждения.

18 января 2025 года после торжественного принятия присяги в воинской части 6679 Иван получил увольнение и устроил с родными гендер-пати. Во время праздника пара узнала, что у них родится девочка.