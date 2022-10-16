Гвардеец и собака по кличке Луна задержали мужчину с наркотиками в Жезказгане

Фото: Нацгвардия РК

Подозрительный пассажир чуть не уехал на междугороднем автобусе.

В Жезказгане кинолог Национальной гвардии помог найти и задержать мужчину с наркотическими веществами, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Нацгвардди РК, сотрудник воинской части 6505 ефрейтор Алмат Ахметжанов вместе с полицейскими и своей служебной собакой по кличке Луна досматривали автобус возле железнодорожного вокзала.

"Один мужчина показался Алмату подозрительным, неладное почуяла и Луна, которая специализируется на поиске наркотических веществ. Собака дала понять, что пассажир везёт запрещённый груз. При досмотре в присутствии понятых в дорожной сумке был обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, со специфическим запахом", — рассказали в Нацгвардии.

Мужчину доставили управление полиции города для дальнейшего разбирательства.