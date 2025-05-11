Казахстанские спортсмены Магжан Шамшадин и Аман Бакытжан стали бронзовыми призёрами престижного международного турнира по дзюдо Grand Slam, прошедшего в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Оба борца выступали в весовой категории до 60 килограммов и продемонстрировали высокую технику, волю к победе и боевой дух.

Особую гордость вызывает успех гвардейца ефрейтора Магжана Шамшадина — старшего специалиста (инструктора по физической подготовке и спорту) Центра подготовки спортивной команды Национальной гвардии. В напряжённой схватке он одолел Энцо Джина из Франции, доказав своё превосходство на татами.

Не менее яркое выступление показал Аман Бакытжан, который уверенно победил призёра чемпионата мира Харима Ли из Южной Кореи, обеспечив себе бронзовую медаль и уважение болельщиков.

Турнир Grand Slam собрал сильнейших дзюдоистов мира, и бронзовые медали казахстанских спортсменов стали важным вкладом в копилку национальной сборной, продемонстрировав высокий уровень подготовки и конкурентоспособность наших атлетов на мировой арене.

Накануне Президент Касым-Жомарт Токаев посетил международный рейтинговый турнир по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam.