Густой туман и угроза схода лавин стали причиной закрытия трасс в нескольких регионах
Планируемое открытие движения – 20 января в 08:00 часов.
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"КазАвтоЖол" ввёл ограничения на трассах из-за густого тумана, нулевой видимости и угрозы схода снежных лавин, передаёт BaigeNews.kz.
Закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на двух участках дорог республиканского значения: "Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" от села Ушановское до города Серебрянск и "Алматы-Шелек-Хоргос" от села Тескен су до границы области Жетысу, а также один участок трассы областного значения в ВКО.
Также в 20:30 в Алматинской области в связи ухудшением погодных условий ввели ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги "Алматы-Кокпек-Коктал-Хоргос" от села Енбек до села Тескен.
Планируемое открытие движения – 20 января в 08:00 часов.
В МЧС настоятельно рекомендуют соблюдать меры безопасности.
"Воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток. Следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движения на автодорогах", — говорится в сообщении МЧС.
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