  • 19 Января, 22:38
  • BAIGENEWS

Густой туман и угроза схода лавин стали причиной закрытия трасс в нескольких регионах

Планируемое открытие движения – 20 января в 08:00 часов.

Сегодня, 20:49
АВТОР
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pixabay Сегодня, 20:49
Сегодня, 20:49
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Фото: pixabay

"КазАвтоЖол" ввёл ограничения на трассах из-за густого тумана, нулевой видимости и угрозы схода снежных лавин, передаёт BaigeNews.kz.

Закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на двух участках дорог республиканского значения: "Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи"  от села Ушановское до города Серебрянск и "Алматы-Шелек-Хоргос" от села Тескен су до границы области Жетысу, а также один участок трассы областного значения в ВКО.

Также в 20:30 в Алматинской области в связи ухудшением погодных условий ввели ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги  "Алматы-Кокпек-Коктал-Хоргос" от села Енбек до села Тескен.
 
Планируемое открытие движения – 20 января  в 08:00 часов. 
 
В МЧС настоятельно рекомендуют  соблюдать меры безопасности.

"Воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток. Следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движения на автодорогах", — говорится в сообщении МЧС.

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