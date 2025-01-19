"КазАвтоЖол" ввёл ограничения на трассах из-за густого тумана, нулевой видимости и угрозы схода снежных лавин, передаёт BaigeNews.kz.

Закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на двух участках дорог республиканского значения: "Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" от села Ушановское до города Серебрянск и "Алматы-Шелек-Хоргос" от села Тескен су до границы области Жетысу, а также один участок трассы областного значения в ВКО.

Также в 20:30 в Алматинской области в связи ухудшением погодных условий ввели ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги "Алматы-Кокпек-Коктал-Хоргос" от села Енбек до села Тескен.



Планируемое открытие движения – 20 января в 08:00 часов.



В МЧС настоятельно рекомендуют соблюдать меры безопасности.