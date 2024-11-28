Густой смог в Астане: в Казгидромете объяснили причины его появления
Неудовлетворительное состояние воздуха отмечается и в других городах Казахстана.
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Столицу Казахстана ― Астану ― окутал сильный смог. В РГП "Казгидромет" рассказали, из-за чего это происходит, передаёт BaigeNews.kz.
В Астане 28 ноября наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) загрязнения воздуха. Они представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов.
"Штиль, слабый ветер, туман, инверсия способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха", - проинформировали в "Казгидромете".
К слову, о плохом воздухе сообщается и в Алматы, Шымкенте, Актобе, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере и Караганде, а также в Темиртау, Павлодаре, Кокшетау, Костанае и Петропавловске.
Неутешительный прогноз метеорологи дают и на 29 ноября. Помимо перечисленных городов Казахстана, НМУ прогнозируются в Балхаше и Жезказгане.
Напомним, ранее из-за удушающего смога в Усть-Каменогорске объявили предупреждение о НМУ второй степени.