Густой смог в Астане: в Казгидромете объяснили причины его появления

Столицу Казахстана ― Астану ― окутал сильный смог. В РГП "Казгидромет" рассказали, из-за чего это происходит, передаёт BaigeNews.kz.

В Астане 28 ноября наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) загрязнения воздуха. Они представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов.

"Штиль, слабый ветер, туман, инверсия способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха", - проинформировали в "Казгидромете".

К слову, о плохом воздухе сообщается и в Алматы, Шымкенте, Актобе, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере и Караганде, а также в Темиртау, Павлодаре, Кокшетау, Костанае и Петропавловске.

Неутешительный прогноз метеорологи дают и на 29 ноября. Помимо перечисленных городов Казахстана, НМУ прогнозируются в Балхаше и Жезказгане.

Напомним, ранее из-за удушающего смога в Усть-Каменогорске объявили предупреждение о НМУ второй степени.