Густой смог окутал столицу Индии

Загрязнение воздуха в столице Индии Дели достигло чрезвычайно высокого уровня: жители задыхаются, город окутывает густой смог, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

"По данным компании IQAir, в понедельник в 15:00 по местному времени мониторы зафиксировали уровень загрязнения в 1500 единиц — в 15 раз выше уровня, который Всемирная организация здравоохранения считает приемлемым для дыхания", - сообщает BBC.

Токсичный воздух нарушил авиасообщение и заставил власти закрыть школы и запретить строительные работы в городе.

Помимо закрытия школ и запрета на строительные работы, власти города также запретили въезд в Дели грузовиков, кроме доставляющих в город предметы первой необходимости, и попросили все офисы отправить как минимум половину сотрудников работать из дома.

Эксперты предупреждают, что в ближайшие дни ситуация в Дели может ухудшиться, и для борьбы с проблемой могут потребоваться более жесткие меры.