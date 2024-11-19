Густой смог окутал столицу Индии
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Загрязнение воздуха в столице Индии Дели достигло чрезвычайно высокого уровня: жители задыхаются, город окутывает густой смог, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.
"По данным компании IQAir, в понедельник в 15:00 по местному времени мониторы зафиксировали уровень загрязнения в 1500 единиц — в 15 раз выше уровня, который Всемирная организация здравоохранения считает приемлемым для дыхания", - сообщает BBC.
Токсичный воздух нарушил авиасообщение и заставил власти закрыть школы и запретить строительные работы в городе.
Помимо закрытия школ и запрета на строительные работы, власти города также запретили въезд в Дели грузовиков, кроме доставляющих в город предметы первой необходимости, и попросили все офисы отправить как минимум половину сотрудников работать из дома.
Эксперты предупреждают, что в ближайшие дни ситуация в Дели может ухудшиться, и для борьбы с проблемой могут потребоваться более жесткие меры.
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