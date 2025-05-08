Густой дым окутал рынок "Шапагат" в Астане
Пожарные выехали на тушение возгорания по повышенному рангу.
Сегодня, 10:37
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Сегодня, 10:37Сегодня, 10:37
305Фото: Кадр видео
Утром 8 мая рынок "Шапагат" в столице оказался окутан густым дымом — в Сети появилось видео с места происшествия, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям, в эти минуты столичные пожарные ликвидируют возгорание одного из бутиков на рынке, расположенном в районе Сарыарка.
К месту направлены силы и техника по повышенному рангу сложности. На кадрах видно плотное задымление, охватившее часть здания.
Информация о пострадавших и причинах пожара уточняется. МЧС призывает граждан сохранять спокойствие и не приближаться к зоне происшествия.