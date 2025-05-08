Утром 8 мая рынок "Шапагат" в столице оказался окутан густым дымом — в Сети появилось видео с места происшествия, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям, в эти минуты столичные пожарные ликвидируют возгорание одного из бутиков на рынке, расположенном в районе Сарыарка.

К месту направлены силы и техника по повышенному рангу сложности. На кадрах видно плотное задымление, охватившее часть здания.

Информация о пострадавших и причинах пожара уточняется. МЧС призывает граждан сохранять спокойствие и не приближаться к зоне происшествия.